Sporazum su u avgustu 2025. godine postigli predsednik SAD Donald Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, tokom sastanka na Trampovom golf terenu Tanberi u Škotskoj, u trenutku pojačanih trgovinskih tenzija između dve strane.

Prema postignutom dogovoru, carine na većinu proizvoda iz Evropske unije koji se izvoze u SAD ograničene su na 15 odsto, dok se EU obavezala da ukine carine na američku industrijsku robu i omogući povoljniji pristup tržištu za određene poljoprivredne proizvode iz SAD, uključujući svinjsko meso i mlečne proizvode.

Evropski parlament je, međutim, insistirao da se u konačni sporazum uključe mehanizmi zaštite koji će omogućiti Evropskoj uniji da reaguje ukoliko Sjedinjene Američke Države prekrše dogovorene uslove ili uvedu nove trgovinske prepreke.

Glavna uredba usvojena je sa 440 glasova za, 151 protiv i 50 uzdržanih. Njome se ukidaju carine na američke industrijske proizvode, ali se istovremeno uvode zaštitne klauzule za evropsku privredu.

Jedna od ključnih odredbi omogućava Evropskoj uniji da suspenduje carinske povlastice ukoliko SAD do 31. decembra 2026. godine nastave da primenjuju carine veće od 15 odsto na proizvode od čelika i aluminijuma.

Parlament i Savet Evropske unije postigli su i dogovor o posebnom zaštitnom mehanizmu koji omogućava Evropskoj komisiji da pokrene istragu ukoliko povećan uvoz iz SAD ozbiljno ugrozi evropske proizvođače. Komisija će u tom slučaju biti u obavezi da svaka tri meseca izveštava Evropski parlament i države članice o stanju na tržištu.

Predsednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta Bernd Lange ocenio je da su pregovorima obezbeđene znatno snažnije zaštitne mere nego što je prvobitno bilo planirano.

„Pretvaranjem obaveza EU iz zajedničke izjave u zakonodavni okvir, ova uredba postaje deo odbrambenog alata EU: ona ne samo da jača i stabilizuje trgovinske odnose između EU i SAD, već EU daje i mogućnost odgovora ako Sjedinjene Države ne ispune svoj deo dogovora“, naglasio je Lange, piše Index.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je upozorio da će carine biti povećane na „znatno više nivoe“ ukoliko sporazum ne bude sproveden do 4. jula.

Hrvatska poslanica u Evropskom parlamentu Željana Zovko ocenila je da je Evropska unija u pregovorima dobila povoljne uslove i dodatne zaštitne mehanizme.

Prema njenim rečima, posebno je značajna takozvana „sunset“ klauzula, koja omogućava Evropskoj uniji da prilagodi carinsku politiku ukoliko dođe do poremećaja na tržištu ili prekomernog priliva robe iz SAD.

Usvajanjem ovih propisa uklonjena je poslednja velika prepreka za punu primenu trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

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