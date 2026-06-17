Beli slez je višegodišnja biljka poznata po svom korenu bogatom sluznim materijama. Upravo ta svojstva čine ga veoma cenjenim u farmaciji i biljnoj medicini.

Najčešće se koristi u proizvodnji sirupa za kašalj, čajeva i različitih prirodnih preparata za disajne puteve i umirenje sluzokože. Pored farmaceutske industrije, nalazi primenu i u kozmetici, gde se koristi kao prirodna sirovina u kremama i preparatima za negu kože.

Najvredniji deo biljke je koren, koji predstavlja osnovu otkupa i zarade.

Uslovi gajenja i zemljište

Iako nije zahtevna biljka, beli slez ima jasno definisane uslove za uspešan uzgoj. Najbolje rezultate daje na dubokim, rastresitim i umereno vlažnim zemljištima, posebno na aluvijalnim terenima.

Zanimljivo je da se često preporučuje i za slabije bonitetne klase zemljišta, gde druge kulture ne daju zadovoljavajuće prinose, što ga čini pogodnim za manje produktivne parcele.

Ipak, u uslovima suše bez navodnjavanja prinos može biti značajno smanjen.

Višegodišnji uzgoj i tehnologija proizvodnje

Za razliku od jednogodišnjih kultura, beli slez zahteva višegodišnji ciklus proizvodnje. Najčešće se gaji iz rasada koji se proizvodi u rasadnicima, a zatim presađuje na stalno mesto.

Zasadi se formiraju u jesen, sa razmakom koji omogućava normalan razvoj korena, a plantaža se zadržava u proizvodnji dve do tri godine.

Prvi značajniji prinos ne dobija se odmah, već tek od druge vegetacione sezone, što ovu biljku čini dugoročnom investicijom.

Kolika su ulaganja po hektaru

Ulaganja u uzgoj belog sleza zavise od intenziteta proizvodnje i opremljenosti gazdinstva. Najveći troškovi odnose se na pripremu zemljišta, sadni materijal, radnu snagu i eventualno navodnjavanje.

Prema iskustvima proizvođača lekovitog bilja, početna ulaganja za jedan hektar najčešće se kreću u rasponu od nekoliko hiljada evra. Kod intenzivnijeg uzgoja, uz sistem navodnjavanja i veću angažovanost rada, ta cifra može biti i viša.

Prinos i potencijalna zarada

U punoj rodnosti, koja se postiže nakon dve do tri godine, prinos suvog korena kreće se od dve do četiri tone po hektaru, u zavisnosti od uslova proizvodnje.

Otkupna cena varira na tržištu lekovitog bilja, ali se najčešće kreće u rasponu od nekoliko stotina dinara po kilogramu, u zavisnosti od kvaliteta i načina sušenja.

Na osnovu tih parametara, bruto prihod po hektaru može se kretati od nekoliko hiljada evra, pa u boljim uslovima i preko 10.000 evra.

Isplativost i glavni izazovi

Stručnjaci ističu da beli slez može biti isplativa kultura, ali ne spada u brze izvore zarade. Glavni izazovi su dug period čekanja na pun rod, ručna berba korena, kao i potreba za kvalitetnim sušenjem i skladištenjem.

Takođe, tržište lekovitog bilja može imati oscilacije u otkupnim cenama, što dodatno utiče na krajnju isplativost.

Zbog toga se beli slez najčešće preporučuje kao dopunska ili specijalizovana kultura, a ne kao jedini izvor prihoda.

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