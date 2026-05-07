Evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič pozvao je pregovarače da postignu sporazum koji bi pomogao u stabilizaciji trgovinskih odnosa sa Vašingtonom, prema rečima jedne osobe upoznate sa sastankom, međutim, nakon oko šest sati razgovora, oni nisu postigli dogovor, prenosi briselski portal Politiko.

Pregovarači planiraju da se ponovo sastanu 19. maja, mada taj datum tek treba da bude potvrđen, rekao je drugi zvaničnik Saveta.

Evropski zakonodavci i vlade dobro napreduju u pregovorima o finalizaciji sporazuma o ukidanju carina na uvoz iz SAD, ali još ima posla, rekao je danas glavni pregovarač Evropskog parlamenta Bernd Lange.

Prema sporazumu sa SAD postignutom u Škotskoj prošlog jula, EU je pristala da ukine carine na američku industrijsku robu, dok bi Vašington ograničio carine na većinu robe na 15 odsto.

Tramp je u petak rekao da ce ove nedelje povećati carine na automobile i kamione iz EU na 25 odsto, sa trenutnih 15 odsto, jer EU nije poštovala uslove sporazuma postignutog na sastanku u njegovom golf klubu Ternberi.

