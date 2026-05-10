Istovremeno, kompanija je prijavila rast profita zahvaljujući višim cenama i mogućnosti da preusmeri izvoz preko naftovoda koji zaobilazi ovaj ključni plovni put.

„Čak i ako se trgovinski tokovi odmah, odnosno danas, obnove kroz Ormuski moreuz, tržištu nafte biće potrebno nekoliko meseci da se ponovo uravnoteži“, rekao je izvršni direktor Aramka Amin Nasser u komentarima poslatim elektronskom poštom. „Ali ako trgovina i brodski saobraćaj ostanu ograničeni duže od nekoliko sedmica od danas, očekujemo da će poremećaji u snabdevanju potrajati, a da će se tržište normalizovati tek 2027. godine.“

Rast dobiti, uprkos svemu

Ovi komentari ukazuju na sve veći rizik za tržište nafte dok sukob na Bliskom istoku ulazi u treći mesec, a pregovori između SAD i Irana ne pokazuju značajan napredak u cilju ponovnog otvaranja transportnih tokova. Sukobi su izazvali haos na tržištima, saobraćaj kroz Ormuski moreuz gotovo je potpuno zaustavljen, dok se cena nafte kreće blizu 100 dolara po barelu, piše Blumberg, prenosi Jahu fajnens.

Više cene sirove nafte i rafinisanih proizvoda pomogle su Aramku da prijavi rast prilagođene neto dobiti od 26 odsto u prvom kvartalu, na 126 milijardi rijala (33,6 milijardi dolara), što je premašilo očekivanja analitičara. Kompanija je zadržala isplatu dividendi koje su od ključnog značaja za saudijsku ekonomiju. Takođe je saopšteno da je prodala veće količine sirove nafte, rafinisanih goriva i hemijskih proizvoda nego godinu dana ranije.

„Energetska industrija mora više da planira"

Saudijska Arabija je povećavala izvoz pre početka rata krajem februara, a samo nekoliko dana nakon izbijanja sukoba brzo je preusmerila deo pošiljki ka alternativnoj luci na Crvenom moru. Ipak, količine koje se trenutno izvoze preko luke Janbu i dalje su manje nego pre rata.

„Iako je Aramko uspeo da ublaži deo posledica zahvaljujući strateškom planiranju, poput Istočno-zapadnog naftovoda, globalni energetski sistem i dalje se suočava sa ograničenom ponudom“, rekao je Naser. „Energetska industrija mora više da planira i ulaže u otpornost sistema.“

Kompanija je navela da je količina prodate sirove nafte u prvom kvartalu bila veća nego godinu dana ranije, ali niža u odnosu na prethodni kvartal, bez dodatnih detalja. Aramko bi u ponedeljak trebalo da održi razgovor sa analitičarima.

Transport naftovodima naglo je porastao nakon početka rata, pošto su tankeri žurili da preuzmu naftu u Crvenom moru umesto u Persijskom zalivu.

Podaci o praćenju tankera koje je prikupio Blumberg pokazuju da je izvoz u martu prosečno iznosio oko 3,6 miliona barela dnevno, dok je u aprilu porastao na skoro 4 miliona barela dnevno. Trgovačka jedinica Aramka takođe je među kompanijama koje su poslednjih dana slale deo pošiljki kroz Ormuski moreuz brodovima sa isključenim transponderima kako bi izbegli detekciju, tvrde izvori upoznati sa situacijom.

Kompanija je saopštila da je u prvom kvartalu prodavala sirovu naftu po ceni od 76,90 dolara po barelu, u poređenju sa 64,10 dolara u kvartalu zaključenom 31. decembra i 76,30 dolara godinu dana ranije.

Aramko je zadržao kvartalnu dividendu na 21,9 milijardi dolara, nakon što je krajem prošle godine povećao isplatu za 3,5 odsto na sadašnji nivo. Slobodni novčani tok — sredstva koja ostaju nakon investicija i troškova — iznosio je 18,6 milijardi dolara u kvartalu, što je manje od iznosa dividende.

Odnos zaduženosti kompanije, odnosno pokazatelj nivoa duga, porastao je na 4,8 odsto u prvom kvartalu, sa 3,8 odsto na kraju 2025. godine.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.