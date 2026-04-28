Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombiji sa maksimalno dozvoljenom masom između 2,5 i 3,5 tone, uključujući prikolicu, koja obavljaju međunarodni prevoz ili kabotažu, moraće da budu opremljeni pametnim tahografima druge generacije (G2V2).
Šta donose novi tahografi
Novi uređaji imaju znatno šire mogućnosti praćenja i kontrole u odnosu na prethodne generacije.
Tahografi druge generacije beležiće:
- prelazak državnih granica
- mesta utovara i istovara
- aktivnosti vozača
- trajanje vožnje i odmora
Cilj je veća kontrola transporta i usklađivanje sa pravilima rada i bezbednosti u drumskom saobraćaju.
Ko mora da ugradi tahograf
Obaveza se odnosi na:
- kombije i laka komercijalna vozila od 2,5 do 3,5 tone
- vozila koja obavljaju međunarodni prevoz
- vozila koja učestvuju u kabotaži (prevoz unutar druge države uz naknadu)
Ko je izuzet od pravila
Ipak, postoje i važni izuzeci.
Tahografi neće biti obavezni za:
- vozila do 3,5 tone koja se koriste za rad na gradilištima
- prevoz materijala do i sa gradilišta
- vozila koja rade u radijusu do 100 kilometara
- prevoz ručno rađene robe
- nekomercijalne aktivnosti (privatna upotreba)
Ovi izuzeci odnose se na situacije gde vožnja nije osnovna delatnost vozača.
Zašto se uvode nova pravila
Evropska unija ovom merom želi da unapredi kontrolu transporta, smanji zloupotrebe i poveća bezbednost na putevima, prenosi Kamatica.
Uvođenjem pametnih tahografa, nadležni organi imaće precizniji uvid u rad vozača i kretanje vozila.
Zaključak
Nova pravila donose dodatne obaveze za vozače i prevoznike, posebno u međunarodnom transportu.
Zbog toga je važno da svi koji koriste kombije i laka komercijalna vozila na vreme provere da li podležu novim pravilima i pripreme se za njihovu primenu.
