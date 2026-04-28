Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombiji sa maksimalno dozvoljenom masom između 2,5 i 3,5 tone, uključujući prikolicu, koja obavljaju međunarodni prevoz ili kabotažu, moraće da budu opremljeni pametnim tahografima druge generacije (G2V2).

Šta donose novi tahografi

Novi uređaji imaju znatno šire mogućnosti praćenja i kontrole u odnosu na prethodne generacije.

Tahografi druge generacije beležiće:

prelazak državnih granica

mesta utovara i istovara

aktivnosti vozača

trajanje vožnje i odmora

Cilj je veća kontrola transporta i usklađivanje sa pravilima rada i bezbednosti u drumskom saobraćaju.

Ko mora da ugradi tahograf

Obaveza se odnosi na:

kombije i laka komercijalna vozila od 2,5 do 3,5 tone

vozila koja obavljaju međunarodni prevoz

vozila koja učestvuju u kabotaži (prevoz unutar druge države uz naknadu)

Ko je izuzet od pravila

Ipak, postoje i važni izuzeci.

Tahografi neće biti obavezni za:

vozila do 3,5 tone koja se koriste za rad na gradilištima

prevoz materijala do i sa gradilišta

vozila koja rade u radijusu do 100 kilometara

prevoz ručno rađene robe

nekomercijalne aktivnosti (privatna upotreba)

Ovi izuzeci odnose se na situacije gde vožnja nije osnovna delatnost vozača.

Zašto se uvode nova pravila

Evropska unija ovom merom želi da unapredi kontrolu transporta, smanji zloupotrebe i poveća bezbednost na putevima, prenosi Kamatica.

Uvođenjem pametnih tahografa, nadležni organi imaće precizniji uvid u rad vozača i kretanje vozila.

Zaključak

Nova pravila donose dodatne obaveze za vozače i prevoznike, posebno u međunarodnom transportu.

Zbog toga je važno da svi koji koriste kombije i laka komercijalna vozila na vreme provere da li podležu novim pravilima i pripreme se za njihovu primenu.

