Nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) predstavile svoj predlog u nadi da će ponovo pokrenuti razgovore, Iran je u nedelju objavio odgovor usmeren na okončanje sukoba na svim frontovima, posebno u Libanu, gde se američki saveznik Izrael bori protiv proiranske milicije Hezbolaha.

Teheran je takođe uključio zahtev za ratnu reparaciju i naglasio suverenitet Irana nad Ormuskim moreuzom, prema iranskoj državnoj televiziji. Iran je takođe pozvao SAD da okončaju svoju pomorsku blokadu, garantuju da neće biti daljih napada, ukinu sankcije i američka ograničenja na prodaju iranske nafte, objavila je državna novinska agencija Tasnim.

"Potpuno neprihvatljivo"

Tramp je odbacio iranski predlog u roku od nekoliko sati u objavi na društvenim mrežama.

"Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social, bez navođenja dodatnih detalja. SAD su predložile kraj sukoba pre nego što su počeli razgovori o spornijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

Nakon što je Tramp odbio zahteve Irana, Teheran je u ponedeljak opisao njegov predlog kao "velikodušan i odgovoran".

"Naš zahtev je legitiman: zahtevanje kraja rata, kraja (američke) blokade i piraterije i oslobađanje iranske imovine nepravedno zamrznute u bankama zbog pritiska SAD. Bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz i osiguravanje bezbednosti u regionu i Libanu bili su drugi zahtevi Irana, koji se smatraju velikodušnom i odgovornom ponudom za regionalnu bezbednost", rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bakai.

Cene nafte su porasle za skoro tri procenta u ponedeljak nakon što je u izveštaju navedeno da će moreuz ostati uglavnom zatvoren.

Pre nego što je rat izbio 28. februara, petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa prošla je kroz Ormuski moreuz.

Mnogo manje saobraćaja nego pre rata Iako je saobraćaj u moreuzu daleko manji nego pre rata, podaci analitičke firme Kpler i Londonske berze LSEG pokazuju da su tri tankera sa sirovom naftom prošla kroz moreuz prošle nedelje.

Sporadične vojne aktivnosti oko moreuza poslednjih dana dovele su u pitanje prekid vatre koji je zaustavio borbe otkako je stupio na snagu početkom aprila.

Ankete pokazuju da je rat nepopularan među američkim biračima, koji se suočavaju sa znatno višim cenama goriva manje od šest meseci pre izbora koji će odlučiti da li će Trampova Republikanska stranka zadržati kontrolu nad Kongresom.

SAD su dobile malu međunarodnu podršku, a saveznici NATO-a odbacuju pozive da pošalju brodove kako bi ponovo otvorili Ormuski moreuz bez potpunog mirovnog sporazuma i međunarodne misije. Nije jasno koji su sledeći diplomatski ili vojni koraci, izveštava Rojters.

Tramp će razgovarati o Iranu u Pekingu Očekuje se da će Tramp stići u Peking u sredu. Kako raste pritisak da se okonča rat i globalna energetska kriza koju je izazvao, Iran je jedna od tema o kojima će Tramp razgovarati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Tramp je pokušao da iskoristi uticaj Kine kako bi naterao Teheran da postigne sporazum sa Vašingtonom. Bakaj je rekao da bi Kina umesto toga mogla da iskoristi posetu da se suprotstavi ciljevima SAD u Persijskom zalivu.

"Naši kineski prijatelji veoma dobro znaju kako da iskoriste ove prilike da upozore na posledice nezakonitih i nasilnih postupaka SAD po regionalni mir i bezbednost, kao i ekonomsku stabilnost i međunarodnu bezbednost", odgovorio je on na pitanje o Trampovoj poseti Kini.

U nedelju je Tramp, komentarišući mogući kraj vojnih operacija protiv Irana, rekao: "Poraženi su, ali to ne znači da su završeni", piše tportal.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da rat nije završen jer je "još uvek neophodno" ukloniti iranski obogaćeni uranijum, uništiti postrojenja za obogaćivanje i obračunati se sa teheranskim balističkim raketama i oružanim grupama koje deluju kao njegovi posrednici u regionu.

Najbolji način za uklanjanje obogaćenog uranijuma bio bi diplomatski, rekao je Netanjahu u intervjuu za emisiju "60 minuta" na CBS News-u, emitovanu u nedelju.

Međutim, nije isključio mogućnost njegovog uklanjanja silom. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je na društvenim mrežama rekao da se Iran "nikada neće pokloniti neprijatelju" i da će "braniti nacionalne interese silom".

Uprkos diplomatskim naporima da se prekine ćorsokak, pretnja brodovima i ekonomiji regiona je ostala velika. Ujedinjeni Arapski Emirati su u nedelju saopštili da su presreli dva drona iz Irana, a Katar je osudio napad dronom koji je pogodio teretni brod iz Abu Dabija.

Kuvajt je saopštio da je njegova protivvazdušna odbrana oborila neprijateljske dronove koji su ušli u njegov vazdušni prostor. Sukobi su se nastavili i na jugu Libana između Izraela i proiranske milicije Hezbolaha uprkos prekidu vatre koji su postigle SAD 16. aprila.

