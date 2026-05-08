Iranski ministar nafte Mohsen Paknejad izjavio je da je sektor nastavio nesmetano da funkcioniše uprkos, kako je naveo, napadima na energetska postrojenja i pojačanim tenzijama u regionu.



On je dodao da su pojedina postrojenja pretrpela štetu, ali da su popravke odmah započete i da se obnova infrastrukture odvija ubrzano kako bi se obezbedio kontinuitet snabdevanja, prenosi Press TV.



Istovremeno, iranski zvaničnici traže načine za prikupljanje novih prihoda od strateškog plovnog puta.





Prema rečima člana parlamentarne Komisije za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Alija Hezrijana, ministar ekonomije je nedavno obavestio vladu o projektovanim prihodima od upravljanja saobraćajem u Ormuskom moreuzu.



Izveštaj je ispitao ekonomski potencijal koridora, jedne od najvažnijih geopolitičkih i komercijalnih tačaka u regionu, a mediji navode da su u pitanju tranzitne takse, pomorske usluge i upravljanje saobraćajem na osnovu kojih bi Iran prihodovao



Iranske vlasti tvrde da su pooštrile kontrolu u tom području nakon, kako navode, jednostranih poteza Vašingtona i ograničenja kretanja iranskih tankera.



Istovremeno, iranski zvaničnici navode da će Ormuski moreuz ostati zatvoren za "neprijateljske zemlje" sve dok traju, kako tvrde, blokade iranskih luka i sankcije, koje ocenjuju kao nezakonite mere i "kršenje međunarodnog prava".



