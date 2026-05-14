"Vrata Kine prema spoljnom svetu otvaraće se sve šire i šire - rekao je Si tokom sastanka u Pekingu, dodajući da će američke kompanije "uživati u još svetlijim izgledima u Kini", preneo je Gardijan.



Na samitu su bili prisutni i predstavnici velikih američkih kompanija, uključujući izvršne direktore tehnoloških giganata Ilona Maska, Džensena Huanga i Tima Kuka, koji su doputovali u Peking u okviru američke delegacije, preneo je Tanjug.



Paralelno sa političkim razgovorima, Kina je preduzela i konkretan trgovinski potez - obnovila je izvozne dozvole za stotine američkih postrojenja za preradu govedine, pokazali su carinski podaci.



Prema navodima, više od 400 američkih pogona izgubilo je pravo izvoza tokom prethodne godine nakon isteka dozvola izdatih između 2020. i 2021. godine, što je pogodilo oko 65 odsto ranije registrovanih kapaciteta.



Obnova licenci smatra se mogućim gestom dobre volje u trenutku kada se u Pekingu vode intenzivni američko-kineski razgovori, a poljoprivredni sektor se pominje kao jedna od ključnih tema potencijalnog trgovinskog dogovora.



Analitičari ocenjuju da bi ovaj potez mogao da predstavlja signal približavanja stavova u okviru šireg trgovinskog paketa koji se razmatra tokom samita.



Među kompanijama čiji su pogoni uključeni u obnovu dozvola nalaze se i veliki američki proizvođači mesa, uključujući "Cargill" i "Tyson Foods", čiji su predstavnici takođe prisutni u kineskoj prestonici u okviru poslovne delegacije.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.