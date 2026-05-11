Jedan trik u supermarketu vas tera da trošite više nego što mislite

Sukobi na Bliskom istoku dodatno su uzdrmali ionako krhku svetsku ekonomiju, podigli cene energenata i izazvali nove inflatorne pritiske širom sveta. Posledice se osećaju i u svakodnevnom životu građana, jer rast cena hrane i goriva nastavlja da opterećuje kućne budžete i povećava troškove života.



Prema podacima Evrostata, inflacija u evrozoni u aprilu iznosila je 2,4 odsto, dok je na nivou Evropske unije bila 2,6 procenata. Stručnjaci upozoravaju da bi dalja nestabilnost na svetskom tržištu mogla dodatno da utiče na rast cena osnovnih životnih namirnica i usluga.



U vremenu kada cene hrane neprestano rastu, planiranje kupovine postaje gotovo obavezno. Pre odlaska u prodavnicu preporučuje se pravljenje spiska obroka za nekoliko narednih dana, kako bi se kupovalo samo ono što je zaista potrebno. Na taj način smanjuje se bacanje hrane, ali i nepotrebni troškovi koji se često gomilaju zbog impulsivne kupovine.



Zamrznuto povrće može biti veoma praktično i povoljnije rešenje. Često je čak i hranljivije od „svežeg“ povrća koje je danima transportovano do prodavnica, a pritom je znatno jeftinije. Grašak, pasulj ili zamrznuto bobičasto voće zato mogu biti odličan saveznik u uštedi kućnog budžeta.



Kupus je, na primer, gotovo uvek povoljniji od uvezene zelene salate, a bogat je vitaminima i može da posluži za više različitih obroka. Stručnjaci upozoravaju i da kupci ne nasedaju na natpise „akcija“ i „sniženje“ ukoliko im ti proizvodi zapravo nisu potrebni. Prava ušteda postiže se kada se obroci planiraju prema namirnicama koje su trenutno na popustu, a ne kada se kupuje samo zato što je cena snižena.



Sve više proizvođača koristi trik smanjivanja gramaže proizvoda uz zadržavanje iste cene, pa se kupcima savetuje da pažljivo gledaju cenu po kilogramu ili litru, koja je istaknuta na policama. Iako veća pakovanja često deluju isplativije, ni „porodična pakovanja“ nisu uvek najbolji izbor.



Meso je i dalje jedna od najvećih stavki na računu za kupovinu, ali se i tu može uštedeti pametnijim izborom. Pileći bataci sa kostima često su jeftiniji i ukusniji od pilećeg filea, dok goveđa rebra mogu da posluže i za ručak i za pripremu supe.



Troškovi mogu da se smanje i tako što se obroci „pojačaju“ povrćem, pirinčem ili pasuljem, čime se dobija veća količina hrane po nižoj ceni.



Mnoge namirnice, poput testenine, pirinča ili jogurta, mogu biti bezbedne za upotrebu i dan ili dva nakon isteka naznačenog roka. Umesto automatskog bacanja hrane, savetuje se da se kupci oslone na miris, izgled i ukus proizvoda, piše .



U skoro svakom domaćinstvu postoji makar nekoliko namirnica koje mesecima stoje zaboravljene u ostavi ili zamrzivaču. Zato se savetuje da se makar jedan obrok nedeljno priprema od sastojaka koji već postoje u kući, bez dodatne kupovine, piše Kamatica.



Kupovina proizvoda na meru takođe može doneti značajnu uštedu. Pirinač, začini, kokice ili kikiriki kupljeni u rinfuzi uglavnom su jeftiniji jer kupci ne plaćaju dodatno pakovanje i marketing. Uz to, kupuje se tačno onoliko koliko je potrebno, pa je manje šanse da hrana završi u kanti.



Stručnjaci ističu i da vernost samo jednom marketu retko donosi najveću uštedu. Neke pijace poznate su po povoljnijem voću i povrću, druge po jeftinijem mesu ili domaćim proizvodima. Građanima se savetuje da, ukoliko imaju vremena, obiđu više prodavnica ili pijacu pred kraj radnog vremena, kada cene često dodatno padaju.



