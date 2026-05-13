Odluku je saopštila američka administracija, navodeći da je reč o delu šireg međunarodnog dogovora sa više od 30 zemalja, koordinisanog preko Međunarodne agencije za energetiku(IEA), kako bi se ublažili poremećaji na globalnom tržištu nafte, prenosi Rojters.

Povod za ovu intervenciju je skok cena nafte nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u snabdevanju kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko petine svetske nafte.

Kompanije kao što su Ekson mobajl i druge velike energetske firme učestvuju u programu, pri čemu će preuzete količine nafte morati da budu vraćene u strateške rezerve, uz dodatnu premiju koja može da dostigne 24 odsto.

Prema podacima američkog Ministarstva energetike, SPR trenutno raspolažu sa oko 384 miliona barela, što je znatno ispod maksimalnih kapaciteta i predstavlja količinu koja bi pokrila globalnu potrošnju nafte za svega nekoliko dana.

Analitičari ocenjuju da je cilj ove mere kratkoročno smirivanje cena goriva, koje su dostigle najviše nivoe od 2022. godine, ali upozoravaju da dugoročni efekti zavise od geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku.

