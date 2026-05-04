Ponuda, podjednako podeljena između gotovine i običnih akcija GameStop-a, predstavlja premiju od 20 odsto u odnosu na cenu zatvaranja eBay-a od 104,07 dolara u petak i premiju od 46 odsto u odnosu na cenu zatvaranja 4. februara - kada je prodavac igara počeo da gradi udeo u kompaniji, navodi se u saopštenju GameStop-a.



Konkurencija Amazon-a



Akcije eBay-a su porasle za čak 13,4 odsto u trgovanju nakon radnog vremena na oko 118 dolara, što je znatno ispod ponude GameStop-a od 125 dolara, što sugeriše da su investitori skeptični u pogledu zaključenja posla.



GameStop, koji je postao takozvana „meme akcija“ tokom ludila maloprodajnih investicija 2021. godine koja je dovela do naglog rasta akcija, skočio je za oko 4 odsto na 27,60 dolara po akciji.



Ova objava je usledila nakon što je izvršni direktor kompanije GameStop, Rajan Koen, izjavio za Wall Street Journal da vidi put ka pretvaranju kompanije za elektronsku trgovinu u mnogo većeg konkurenta Amazon.com-u.



„IBej bi trebalo da vredi – i vredeće – mnogo više novca“, rekao je Koen. „Razmišljam o pretvaranju iBeja u nešto što vredi stotine milijardi dolara.“



GameStop je stekao otprilike 5 odsto udela u iBeju i obezbedio pismo o obavezi od TD banke za do 20 milijardi dolara dužničkog finansiranja kako bi se posao omogućio, prema navodima kompanije. Ostatak posla bi bio finansiran sa svojih otprilike 9,4 milijarde dolara u gotovini.



Predlog podleže odobrenju upravnog odbora iBeja, regulatora i akcionara obe kompanije. IBej nije odmah odgovorio na zahtev CNBC-a za komentar.



Smela ponuda



Obe kompanije su se borile da se prilagode promenljivim preferencijama potrošača, i ostaje nejasno da li bi upravni odbor iBeja smatrao GameStop – koji je imao tržišnu kapitalizaciju od oko 11 milijardi dolara pre nego što je vest objavljena – kredibilnim kupcem za kompaniju četiri puta veću od nje.



GameStop je u petak imao tržišnu vrednost od 12 milijardi dolara, dok je eBay bio mnogo veći, oko 46 milijardi dolara, prema podacima LSEG-a, što dovodi u pitanje izvodljivost ponude.



Koen je rekao za Journal da je spreman da direktno ponudi akcionarima u posredničkoj borbi ako je potrebno. Ako se dogovor zaključi, očekuje se da će Koen biti izvršni direktor spojene kompanije, navodi se u saopštenju GameStop-a.



