Stejt department je saopštio da bi mera mogla da utiče na roditelje koji duguju više od 2.500 dolara za izdržavanje dece, sa fokusom na one sa značajnim neizmirenim dugovima.

Ministarstvo tvrdi da koristi razumne alate za podršku američkim porodicama i jačanje poštovanja američkih zakona, i da se radi o ispunjavanju zakonskih i moralnih obaveza roditelja prema svojoj deci. Građanima koji imaju takve dugove savetuje se da dogovore otplatu sa nadležnim vladinim agencijama kako bi izbegli oduzimanje pasoša.

Kada se pasoš jednom oduzme, više se ne može koristiti za putovanje. Ljudi čiji su pasoši oduzeti neće moći da dobiju novi dok ne plate dug za izdržavanje dece, saopštio je Stejt department. Mera je omogućena saveznim zakonom iz 1996. godine.

"Ova mera podržava dobrobit američke dece tako što pruža stvarne posledice za neplaćanje izdržavanja dece, u skladu sa važećim saveznim zakonom", saopštilo je ministarstvo.

Oduzimanje pasoša zbog neplaćenog izdržavanja deteta većeg od 2.500 dolara omogućeno je saveznim zakonom iz 1996. godine koji je retko korišćen.

Do sada se ova mera uglavnom koristila samo kada su ljudi sa dugovima pokušavali da obnove svoje pasoše. Prema novoj politici, Stejt department će sarađivati sa Ministarstvom zdravlja i socijalnih službi SAD kako bi identifikovao ljude sa neizmirenim dugovima i poništio im pasoše.

Ministarstvo nije saopštilo kada će mera zvanično stupiti na snagu, ali Asošijejted pres izveštava da se očekuje da će primena početi danas, piše Indeks.hr

Građani čiji su pasoši oduzeti dok su van Sjedinjenih Država moraće da odu u američku ambasadu ili konzulat kako bi dobili hitnu putnu ispravu koja će im omogućiti povratak u zemlju, navodi AP.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.