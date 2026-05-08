Prema podacima STIPS-a, poskupljenje jagode zabeleženo je na kvantaškoj pijaci u Beogradu i zelenoj pijaci u Loznici, dok je u Zrenjaninu cena ovog voća bila niža nego prethodnih sedmica.

Rast cena jagode u Beogradu i Loznici

Na kvantaškoj pijaci u Beogradu bolja ponuda domaće jagode uslovila je blagi rast cene u odnosu na prethodni period. Pored jagode, skuplji su bili limun, nar, krastavac salatar, mladi kupus i šargarepa.

Istovremeno, pad cena evidentiran je kod ananasa, borovnice, breskve, pomorandže, suvih šljiva, brokolija, celera, dinje, karfiola, lubenice, belog luka, paprike, paradajza i šarenog pasulja.

Zelenu pijacu u Loznici karakterisala je dosta dobra ponuda povrća i solidna ponuda voća, a među proizvodima koji su poskupeli našla se i jagoda. Sa druge strane, jeftiniji su bili mladi krompir, peršun lišćar i rotkva.

Na Skadarliji skuplje borovnice i tikvice

Solidna ponuda poljoprivrednih proizvoda obeležila je i zelenu pijacu Skadarlija u Beogradu tokom poslednje sedmice aprila. Rast cena zabeležen je kod borovnice, nara, rotkve i tikvice.

Jeftiniji u odnosu na prethodni period bili su ananas, boranija, brokoli, dinja, paradajz i zelje, dok je prodaja voća i povrća bila na prosečnom nivou.

Jagoda jeftinija u Zrenjaninu

Na zelenoj pijaci u Zrenjaninu, uprkos prosečnoj ponudi jagode i mladog kupusa, došlo je do pada cena. Kod jagode je dominirao iznos od 450 dinara po kilogramu, dok se mladi kupus najčešće prodavao za 150 dinara po kilogramu.

Skuplji su, međutim, bili pomorandža i spanać.

Stabilne cene na pijaci u Zaječaru

Reporteri STIPS-a na zelenoj pijaci u Zaječaru evidentirali su ponudu banana, jagoda, limuna, oraha, lešnika i jabuka, dok je ponuda povrća bila nešto raznovrsnija.

Kada je reč o cenama, pad je zabeležen jedino kod celera, dok su cene ostalih poljoprivrednih proizvoda uglavnom mirovale.

