Američke Federalne rezerve (FED) zadržale su vrednost referentne kamatne stope u rasponu od 3,5 do 3,75 odsto, uz upozorenje da je inflacija i dalje povišena.

Odluka je doneta odnosom glasova osam prema četiri, što predstavlja najdublju podelu u vrhu američke centralne banke od 1992. godine, prenosi Rojters.

Troje zvaničnika usprotivilo se formulaciji koja nagoveštava buduće smanjenje kamatnih stopa, dok je jedan član glasao za njihovo trenutno smanjenje.

U saopštenju nakon sednice navodi se da rast globalnih cena energenata doprinosi inflatornim pritiscima, dok dešavanja na Bliskom istoku povećavaju neizvesnost u pogledu ekonomskih izgleda.

FED ističe da ekonomija Sjedinjenih Američkih Država nastavlja da raste solidnim tempom, dok je stopa nezaposlenosti stabilna.

Ova odluka dolazi u trenutku tranzicije u vrhu centralne banke, pošto se očekuje da Kevin Vorš nasledi Džeroma Pauela na čelu FED-a nakon isteka njegovog mandata u maju, piše RT Balkan.

Analitičari ocenjuju da bi uvećanje neslaganja unutar Federalnih rezervi moglo uticati na očekivanja tržišta i povećati verovatnoću rasta kamatnih stopa do kraja godine.

