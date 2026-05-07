Pruža se pravcem severozapad – jugoistok na površini od 350 kilometara kvadratnih, dok 62 odsto teritorije Peščare pripada opštini Kovin. Nastala je tokom ledenog doba od moćnih naslaga eolskog silikatno-karbonatnog peska. U savremenom periodu vetar košava oblikovao je izražen dinski reljef, čije su nadmorske visine između 70 i 200 metara. Umereno kontinentalna klima, odsustvo površinskih vodotokova i peščana zemljišta uslovila su osobene životne zajednice, koje su izdvojene u posebnu biljno-geografsku oblast Deliblatikum.

Bogata flora sa preko 900 vrsta

U jedinstvenom mozaiku ekosistema, nalaze se tipične vrste flore i faune od kojih su mnoge prirodne retkosti značajne po međunarodnim kriterijumima. Bogata flora sa preko 900 vrsta, podvrsta i varijeteta obiluje raritetima, reliktima, endemima i subendemima, kao što su banatski božur, pančićev pelen, šerpet, bademić, peščarsko smilje i kleka – jedini samonikli četinar panonske nizije. Kao poslednja i najveća oaza peščarsko-stepske, šumske i močvarne vegetacije koja je nekada dominirala panonskom nizijom, SRP “Deliblatska peščara” je jedan od najvažnijih centara biodiverziteta u Srbiji i Evropi i najznačajnije stepsko područje kod nas. Stoga, Rezervat predstavlja jedinstven naučni poligon, piše Turizam Kovin.

Pustinjski mravi, banatski soko...

Među retkostima faune ističu se vrste sa stepskih staništa: pustinjski mravi, mravlji lav, banatski soko, orao krstaš, stepski skočimiš, tekunica, slepo kuče, stepski tvor i druge. Za neke od njih, Deliblatska peščara je jedino ili jedno od malobrojnih preostalih staništa u Srbiji.

U zaštićenom prirodnom dobru nalazi se deo reke Dunav sa ritovima i adama. Vode bogate ribom i mrestilišta značajno su stecište i masovno zimovalište ptica vodenih staništa, zbog čega je Deliblatska peščara 1989. godine proglašena za međunarodno značajno stanište ptica (IBA). Ovde se gnezde mnoge retke vrste: mala bela čaplja, žuta čaplja, ibis i lasta bregunica.

Aktivnosti ima mnogo

Školsko rekreativni centar „Čardak“ (6 kilometara od sela Deliblato), nekadašnje omladinsko naselje „Paja Marganović“ predstavlja jedno od značajnijih izletišta na prostoru cele Deliblatske peščare. Okružen borovim, bagremovim i jasenovim šumama, ispresecan obeleženim pešačkim stazama sa info tablama i otvorenim terenima za košarku, rukomet, odbojku, mali fudbal, teretanom na otvorenom, na prostoru od preko 200 hektara, sa 2 renovirana paviljona („Nera“ i „Brzava“) kapaciteta do 130 ležajeva, restoranom kapaciteta do 400 gostiju, kafe barom, prodavnicom i suvenirnicom – pruža ogromne mogućnosti za upražnjavanje različitih aktivnosti.

Poznato je i utvrđeno da vazduh u Peščari, posebno u delu u starih borovih šuma poseduje izuzetno korisna fizičko-hemijska svojstva, te se boravak preporučuje deci, rekonvlasecentima, astmatičarima, sportistima, ali i svima onima koji žele potpun odmor i uživanje u prirodnim lepotama jedinstvenog predela prirode.

Foto safari, posmatranje ptica, pešačenje u prirodi, sakupljanje i raspoznavanje lekovitog i aromatičnog bilja, lov u ograđenim lovištima, vožnja bicikla, rekreacija na otvorenom, edukacija o značaju očuvanja biodiverziteta, samo su neke od aktivnosti u prostoru Specijalnog rezervata prirode. Na prvom mestu je svakako važnost očuvanja ovog specifičnog biodiverziteta, koji treba negovati i čuvati za generacije koje dolaze, a sve aktivnosti usmeriti u cilju podizanja ekološke svesti i zaštite.

Edukativni centar „Čardak” koji se nalazi na samom ulazu u Rezervat otvoren je 2010. Godine, sa ciljem da kroz prezentaciju i organizovanu edukaciju o principima održivog gazdovanja, nadzoru i upravljanju, poveća svest korisnika područja ka neminovnosti zaštiti prirode i sprečavanju opadanja biološke raznovrsnosti. Osnivanje multifunkcionalnog Edukativnog centra, okruženog obeleženim stazama koje su opremljene informativnim tablama, odmorištima i osmatračnicama, omogućuje upotpunjen boravak u prirodi prvenstveno đacima, studentima i stručnjacima bioloških nauka. Ovde će se moći dobiti informacije i potražiti pomoć, uzeti propagandni materijal, kupiti autentični suveniri i pripremati lokalni i međunarodni projekti.

