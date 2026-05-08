"Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoj deo istorijskog trgovinskog sporazuma koji smo sklopili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikada“, napisao je Tramp u objavi na Truth Social.

On je rekao da je dato obećanje da će EU ispuniti svoj deo sporazuma i smanjiti svoje tarife na nulu.

"Složio sam se da dam rok do 250. rođendana naše zemlje ili će tarife biti mnogo veće", naglasio je on.

U petak je Tramp zapretio da će podići tarife na automobile i kamione iz EU na 25 odsto, sa sadašnjih 15 odsto, jer EU nije poštovala uslove sporazuma postignutog prošlog jula, piše Tanjug.

Dva lidera su takođe razgovarala o Iranu, dodao je Tramp, rekavši da su se složili da Teheran nikada ne može imati nuklearno oružje.

