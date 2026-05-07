Tokom porodičnog letovanja na grčkom ostrvu Kos, koje je u avgustu 2024. platio 7.186 evra, bio je ogorčen jer su ležaljke na plaži svakog jutra bile zauzete već pre doručka, piše "Tajms".

Iako je jedno od hotelskih pravila izričito zabranjivalo ostavljanje peškira na ležaljkama preko noći, čini se da se gosti toga nisu pridržavali. Nezadovoljni turista je u tužbi naveo da je na plažu dolazio već u 6 sati ujutru, ali su sve ležaljke već tada bile zauzete, piše Indeks.

Oblasnom sudu u Hanoveru požalio se da je njegova porodica zbog toga svakog dana gubila oko 20 minuta tražeći slobodno mesto, a deca su često morala da leže na peškirima na zemlji. Istakao je i da je osoblje hotela ignorisalo njihove pritužbe.

Sud presudio da je aranžman bio manjkav

Sud u Hanoveru je uvažio njegove argumente i presudio da turista ima pravo na povraćaj dela novca u iznosu od 986,70 evra. U obrazloženju se navodi da je paket-aranžman bio manjkav jer nije pružio uslugu koju je gost s pravom mogao da očekuje.

Sudije su pojasnile da turistička agencija, iako nije direktno upravljala hotelom niti je bila dužna da obezbedi ležaljku svakom gostu u svakom trenutku, ipak snosi deo odgovornosti. Njena obaveza bila je da obezbedi organizaciju koja omogućava razuman odnos broja ležaljki i broja gostiju.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.