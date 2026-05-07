Trenutno, Crnogorci plaćaju najviše gorivo na Balkanu, a u stopu ih prati Hrvatska. Litar "evrosupera 98" poskupeo je za četiri centa i sada iznosi 1,65 evra, koliko je skuplji i "evrosuper 95" za koji treba izdvojiti 1,61 evra.

Kada je u pitanju evrodizel, cena je skočila za tri centa, dostigavši 1,71 evra, a isto poskupljenje beleži i lož ulje koje sada košta 1,81 evra po litru. Ovaj cenovnik ostaće na snazi do 26. maja.

Hrvatska: Vlada ograničava marže

Kako bi ublažila cenovni udar na građane, Vlada Hrvatske donela je novu dvonedeljnu uredbu o cenama naftnih derivata. Država se odrekla dela marže na benzin, što dolazi nakon ranijeg smanjenja marže za dizel. Nove maloprodajne cene baziraju se na dvonedeljnom proseku, pa će u narednih 14 dana litar benzina u Hrvatskoj koštati 1,64 evra.

Vozači će dizel plaćati 1,72 evra, dok je cena plavog dizela 1,22 evra po litru. Cena tečnog naftnog gasa (UNP) iznosi 1,58 evra po kilogramu za rezervoare, odnosno 2,16 evra za boce.

Severna Makedonija: Važna vest za sve koji idu u Grčku

Iako i dalje ima najjeftinije gorivo u okruženju, Severna Makedonija je korigovala cene naviše, što je izuzetno važna informacija za putnike sa juga Srbije, ali i turiste koji planiraju put u Grčku.

Dizel je skuplji za dva denara (četiri dinara) i maksimalna maloprodajna cena sada je 93,5 denara, odnosno oko 187 dinara. Litar bezolovnog benzina "evrosuper 95" skočio je za 2,5 denara (pet dinara) i prodaje se za 85 denara (170 dinara), dok "evrosuper 98" košta 87 denara (174 dinara). Ove cene odredila je Regulatorna komisija za energetiku i ne uključuju popuste od dva do tri denara po litru koje Rafinerija OKTA daje svojim partnerima.

Bosna i Hercegovina

Početkom maja 2026. godine, za litar evrodizela i benzina BMB 95 u Bosni i Hercegovini potrebno je izdvojiti od 2,85 do 2,95 konvertibilnih maraka, što je u protivvrednosti između 1,46 i 1,51 evra. Cene se razlikuju od pumpe do pumpe, pri čemu je primetno da su iznosi u Republici Srpskoj često niži nego u Federaciji BiH, dok prosečna cena dizela na nivou cele države iznosi oko 1,68 evra po litru.

U Srbiji, s druge strane, nema promena u narednim danima – maksimalna cena evrodizela je 221 dinar, dok će se litar benzina prodavati za 191 dinar. Ovaj cenovnik ostaje važeći do petka, 8. maja 2026. godine.

