Što je ekvivalentno gubitku oko 2.400 radnih mesta, a ugostitelji se sve više žale na rast poreza i drugih troškova, pokazuje novi izveštaj Britanskog udruženja pivara i pabova (BBPA).

Prethodno je u 2025. ugašeno 336 pabova u Britaniji, što pokazuje da se negativan trend u industriji ubrzava, prenosi BBC.

Kao glavni razlozi za zatvaranje navode se visoki porezi i poslovni nameti, rast operativnih troškova i plata, promene potrošačkih navika koje smanjuju broj izlazaka u pabove, kao i rast cena energenata i nameta na poslovanje, piše Tanjug.

Direktorka BBPA Ema Meklarkin upozorila je da zatvaranje pabova nije samo posledica nedostatka potražnje, već visokih fiskalnih i operativnih troškova koji uništavaju profite, tako da mnogi objekti, uprkos dobrom prometu, ne mogu da održivo funkcionišu.

Britanska vlada, prema vlastitim rečima, pokušava da ublaži pritisak kroz olakšice od 15 odsto na poslovne dažbine, zamrzavanje poreza u naredne dve godine, produženje radnog vremena tokom velikih događaja poput Svetskog prvenstva i dodatne fondove podrške ugostiteljstvu.

