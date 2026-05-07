"Prebrodićemo leto, ali sektor neće izaći neokrznut iz ove energetske krize koja deluje kao dugoročna. Čitav sektor biće veoma oslabljen. Ono čega treba da se plašimo jeste da ćemo posledice osetiti na jesen", rekao je Žuen, prenosi Figaro.



Avio sektor podeseća da je na jesen 2025. godine, usledio "drugi talas ukidanja linija" zbog trostrukog povećanja poreza na avionske karte, prenosi Tanjug.



"Na našim francuskim aerodromima ukinuto je gotovo milion sedišta zbog tog poreza. Krećemo se ka kriznoj situaciji u kojoj su avio-kompanije oslabljene i biće primorane da donose veoma stroge odluke kada je reč o francuskim aerodromima", istakao je on.



Na jučerašnjem sastanku sa francuskom vladom, predstavnici avio-sektora zatražili su "ukidanje trostrukog povećanja TSBA", odnosno poreza na avionske karte, naglasio je Žuen, dodajući da za vladu "nije trenutak da se o tome razgovara".



Iako se opasnost od nestašice goriva smanjuje, situacija ostaje napeta, što se odražava i na cene. Poslednjih meseci avio-kompanije značajno su povećale cene karata, a taj trend bi mogao da se nastavi, navodi list.



"Kerozin je ranije činio četvrtinu cene karte, danas može da dostigne i 40 odsto", objasnio je Žuen.



To, međutim, za sada ne odvraća Francuze od putovanja avionom, dodao je on.



Prema njegovim rečima, poslednjih nedelja pojačan je uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država i zapadne Afrike, a rezultat toga je da čitav sektor očekuje leto bez nestašica.



Iako je izbegnut najgori scenario, problemi ostaju, pre svega zbog naglog rasta cena kerozina, taj dodatni trošak na kraju plaća krajnji korisnik, a cene bi mogle dodatno da rastu.



Kako je istakao Žuen, španska avio-kompanija Volotea poslednjih dana je putnicima koji su već kupili karte naplatila dodatni iznos, pa se ne isključuje mogućnost da i druge kompanije slede taj primer.



S druge strane, neke avio-kompanije bi mogle radije da ukinu pojedine letove ukoliko nisu dovoljno popunjeni ili više nisu isplativi zbog visokih cena kerozina.



Za sada je taj broj ograničen i situacija je pod kontrolom, potvrđuje predsednik Unije francuskih i frankofonih aerodrom.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.