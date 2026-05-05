Evropska unija želi nastavak trgovinskih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je istovremeno spremna da odgovori ako američki predsednik Donald Tramp sprovede u delo pretnju o uvođenju carina od 25 odsto na automobile i kamione iz EU, izjavio jeKirjakos Pjerakakis, predsednik Evrogrupe, neformalnog tela 20 ministara finansija zemalja evrozone.

Prema njegovim rečima, za Brisel je dijalog prva opcija, ali ukoliko dođe do odstupanja od dogovorenog trgovinskog okvira sa Vašingtonom, "sve opcije su na stolu".

"Želimo da budemo predvidiv partner u međunarodnoj ekonomiji i verujemo u transatlantske odnose", rekao je Pjerakakis za Blumberg.

Spor dodatno komplikuje već odloženi trgovinski sporazum između EU i SAD, koji je prvobitno postignut u julu prošle godine, ali još nije ratifikovan u Evropskom parlamentu zbog zahteva za izmenama.

Tramp je nedavno optužio Evropsku uniju da nije u potpunosti ispunila obaveze iz tog dogovora, što Pjerakakis odbacuje.

"Evropska strana je ispunila sve preduslove iz sporazuma i poštovala zakonodavni okvir", naveo je on, priznavši da treba ubrzati proces.

Napetosti su dodatno pojačane i postojećim američkim carinama na čelik i aluminijum, uprkos nedavnim izmenama, jer bi gotovo polovina izvoza EU koji koristi ove metale mogla da bude pogođena višim dažbinama.

Najnovija Trampova pretnja usledila je u trenutku kada globalnu ekonomiju već opterećuju rat u Iranu i rast cena energije, što dodatno povećava rizik od nestabilnosti, piše RT Balkan.

"Ova rasprava je nepotrebna i nesrećna. Poslednje što je globalnoj i evropskoj ekonomiji potrebno je dodatna neizvesnost, posebno u kontekstu dešavanja u Ormuskom moreuzu i na Bliskom istoku", zaključio je Pjerakakis.

