Na području Užica zabeležen je rast prodajne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, gde je dominantna cena iznosila 800 din/kg.

Istovremeno, krave za klanje SM rase bile su jeftinije i prodavale su se po dominantnoj ceni od 270 din/kg. Na pijaci žive stoke zabeležena je i prodaja jagnjadi po dominantnoj ceni od 470 din/kg, što predstavlja rast u odnosu na prethodni period.

U klanicama na području podrinjskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, na dominantnih 480 din/kg.

U Loznici je zabeležen pad cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, koja su se najčešće prodavala po 430 din/kg, dok su tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma beležile pad na oko 160 din/kg.

Na području Čačka i moravičkog regiona nije bilo većih promena. Krave za klanje SM rase na pijaci žive stoke prodavane su po 200 din/kg, dok su klaničari otkupljivali telad SM rase po 730 do 750 din/kg, tovnu junad po 340 din/kg, tovne bikove po 350 din/kg i krave za klanje po oko 230 din/kg.

U Beogradu nije bilo bitnijih promena u pogledu ponude i cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, gde je i dalje dominirao iznos od 480 din/kg.

U južnobanatskom regionu otkup tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma odvijao se po ceni od oko 180 din/kg.

U Pirotu i okolnim mestima zabeležen je otkup teladi SM rase po 850 din/kg, tovne junadi po 550 din/kg, dok su krave za klanje dostizale i do 550 din/kg. U nišavskom regionu situacija je ostala stabilna, a otkupna cena tovnih bikova SM rase iznosila je 480 din/kg.

Na tržištu svinja zabeleženi su različiti trendovi.

U Sremskoj Mitrovici došlo je do rasta cene prasadi na 450 din/kg, dok su tovne svinje pojeftinile na 135 din/kg.

U Loznici, Leskovcu i Pčinjskom regionu takođe je zabeležen pad cena tovnih svinja, uz dominantne vrednosti od 180 do 190 din/kg. U Beogradu i Obrenovcu cene su ostale stabilne, a prasad su se prodavala po 500 din/kg.

Na tržištu jagnjadi takođe su zabeležene razlike. U Užicu i Loznici došlo je do rasta cena na 470 i 480 din/kg, dok je u srednjobanatskom regionu zabeležen pad na 480 din/kg.

U Braničevskom regionu jagnjad su se prodavala po 500 din/kg, uz stabilnu ponudu i tražnju. U Kraljevu i Raškoj oblasti cene su ostale nepromenjene, na oko 500 din/kg.

Ukupno gledano, tržište stoke u Srbiji i dalje pokazuje regionalne razlike, uz blage oscilacije cena u svim kategorijama - od teladi i svinja do jagnjadi i tovnih bikova.

