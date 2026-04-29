Prema navodima nemačkih medija i agencije dpa, ne postoji plan za uvođenje bilo kakve naknade za emigraciju.

Da li postoji taksa za odlazak iz Nemačke

Na internetu su se pojavile tvrdnje da bi građani morali da plate između 5.000 i 10.000 evra prilikom iseljenja, a u pojedinim objavama čak se pominje i ime političara Friedrich Merz.

Međutim, Ministarstvo finansija jasno je potvrdilo da takva mera ne postoji i da je reč o dezinformacijama bez zvaničnih izvora.

Koji troškovi zaista postoje

Iako ne postoji „naknada za emigraciju“, odlazak u inostranstvo podrazumeva niz realnih troškova, kao što su:

troškovi selidbe i transporta

stanovanje u novoj zemlji

vize i administrativne takse

osiguranje

svakodnevni životni troškovi

Zbog toga se preporučuje da se pre odlaska obezbedi finansijska rezerva.

Kada postoji dodatni porez

U određenim slučajevima može se primeniti tzv. porez na izlazak, ali on važi samo za specifične situacije – na primer, za osobe koje poseduju značajne vlasničke udela u kompanijama.

Za većinu građana ovaj porez se ne primenjuje.

Važan korak koji mnogi zaborave

Ono što može dovesti do kazne jeste neodjavljivanje prebivališta.

Građani koji trajno napuštaju Nemačku dužni su da odjave adresu boravka, a ukoliko to ne učine na vreme, mogu dobiti kaznu i do 1.000 evra, piše Kamatica.

Iako ne postoji taksa za odlazak iz Nemačke, postoje obaveze koje građani ne smeju da zanemare.

Najvažnije je na vreme odjaviti prebivalište i dobro se pripremiti za sve realne troškove koje selidba u inostranstvo nosi.

