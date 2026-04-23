Evropska unija donosi jednu od najvećih promena u industriji mobilnih telefona u poslednjih deset godina jer će od 2027. svi uređaji morati da imaju zamenjive baterije, uz već uveden USB-C standard.

Nova regulativa, usvojena još 2023. godine, počinje da se primenjuje 18. februara 2027. i nalaže da baterije u telefonima i tabletima moraju biti lako uklonjive i zamenjive bez specijalizovanog alata To praktično znači kraj potpuno "zatvorenih" uređaja kakve danas poznajemo.

Nova EU pravila iz osnova menjaju dizajn telefona

Proizvođači će morati da obezbede i dostupnost rezervnih baterija najmanje pet godina nakon prestanka prodaje određenog modela. Cilj ovih poteza i mera je jasan - produžiti životni vek uređaja i smanjiti količinu elektronskog otpada, koji u Evropi dostiže milione tona godišnje, piše Benčmark.

Ova promena direktno rešava jedan od najvećih problema današnjih telefona. Kada baterija oslabi, korisnici često nemaju jednostavan način zamene, pa se odlučuju za kupovinu novog uređaja. EU sada želi da taj model "prisilne zamene" praktično eliminiše.

Važno je naglasiti da baterije neće morati nužno da se demontiraju rukama kao nekada, ali će morati da budu dostupne za zamenu uz standardne alate ili uz alat koji proizvođač mora obezbediti bez dodatne naplate .

Paralelno sa tim, EU je već uvela obavezan USB-C standard za punjenje telefona i tableta od 2024. godine, čime se dodatno smanjuje elektronski otpad i povećava kompatibilnost uređaja .

Očekuje se da će ova regulativa imati globalni uticaj, jer proizvođači retko prave posebne verzije uređaja samo za jedno tržište. Kao što je USB-C postao globalni standard, sličan scenario sada se očekuje i za zamenjive baterije.

Za korisnike to znači duži vek uređaja, niže troškove održavanja i veću kontrolu nad sopstvenim uređajem. Sa druge strane, proizvođači će morati da redefinišu dizajn, što može dovesti do debljih uređaja ili kompromisa u vezi karakteristike vodootpornosti.

Jedno je sigurno - era potpuno zatvorenih telefona polako se bliži kraju, a 2027. bi mogla označiti povratak uređaja koje korisnik zaista može sam da popravi, prenosi The Olive Press.

