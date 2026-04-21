KURSNA LISTA

Svet

Rusija obustavlja izvoz nafte ka Nemačkoj - veliki udar na snabdevanje

Rusija će od 1. maja obustaviti izvoz kazahstanske nafte ka Nemačka preko naftovoda Družba, navode izvori za Rojters.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug21.04.2026.11:55
0
Unsplash
Vučić sa Behtel-Enkom - Moravski koridor mora da se završi na vreme
Foto: Instagram/printscreen/buducnostsrbijeav
Prethodna vest
"Čovek iz naroda, pravi inženjer" - on preuzima kormilo jedne od namoćnijih firmi na planeti
Foto: frantic00 / Shutterstock.com
Sledeća vest

Prema informacijama tri izvora upoznata sa situacijom, novi raspored isporuka već je prosleđen Kazahstanu i Nemačkoj.

Odluka usled političkih tenzija

Ovaj potez dolazi u trenutku pogoršanih političkih i poslovnih odnosa između Rusije i Nemačke, usled rata u Ukrajini, koji Berlin aktivno podržava.

Rusko Ministarstvo energetike nije se oglasilo povodom ove odluke.

Prekid dugogodišnjih energetskih veza

Podsećanja radi, Nemačka je još 2022. godine stavila lokalne jedinice ruske kompanije Rosnjeft pod državno starateljstvo, čime je značajno promenila svoju energetsku politiku i smanjila zavisnost od ruske nafte.

Koliko je nafte stizalo u Nemačku

Kazahstanska nafta, koja se transportuje preko Rusije, igrala je važnu ulogu u snabdevanju Nemačke.

Tokom 2025. godine, izvoz je iznosio oko 2,146 miliona tona, odnosno približno 43.000 barela dnevno, što je rast od 44 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Isporuke su se odvijale preko severnog kraka naftovoda „Družba“, koji prolazi kroz Poljsku.

Problemi u snabdevanju

Ovaj pravac već je ranije bio pogođen prekidima zbog napada dronova na infrastrukturu u Rusiji.

Jedan od ključnih potrošača ove nafte je rafinerija PCK rafinerija Švedt, koja se delimično oslanjala na kazahstansku sirovu naftu nakon prekida isporuka iz Rusije 2022. godine.

Šta ova odluka znači

Obustava izvoza dodatno komplikuje energetsku situaciju u Evropi i može uticati na stabilnost snabdevanja naftom.

U trenutku globalnih tenzija i promena na tržištu energenata, ovaj potez mogao bi imati šire posledice po evropsko tržište.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
Nemačka ruska nafta Naftovod Družba

Povezane vesti

Razlike i posle 35 godina - "ekonomsko ujedinjenje Nemačke još nije završeno"
Shutterstock

12:57 | 0
Koliko zarađuje kasir u Nemačkoj? Plate na višim pozicijama iznenađuju
Foto: Shutterstock | Shutterstock

11:31 | 0
Kraj sigurnog penzionog sistema - Merc najavljuje veliku reformu
Foto: Shutterstock/Aliaksandra Post

10:16 | 0
Još od Drugog svetskog rata nije ovako bilo - Nemačka gubi snagu, umesto automobila, okreće se oružju
Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock

08:09 | 0
Kad je gusto, nema sankcija - SAD opet odobrile prodaju ruske nafte
Foto: Shutterstock/JBula_62

07:32 | 0
Komentari (0)

Svet

Zelenski potpisao zakon koji menja ekonomiju Ukrajine
Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock

13:19 Svet
Otrov za pacove u hrani za bebe - ucenjivač tražio milione, slučaj potresao Evropu
Foto: Shutterstock

13:10 Svet
Razlike i posle 35 godina - "ekonomsko ujedinjenje Nemačke još nije završeno"
Shutterstock

12:57 Svet
"Čovek iz naroda, pravi inženjer" - on preuzima kormilo jedne od namoćnijih firmi na planeti
Foto: frantic00 / Shutterstock.com

12:11 Svet
Koliko zarađuje kasir u Nemačkoj? Plate na višim pozicijama iznenađuju
Foto: Shutterstock | Shutterstock

11:31 Svet
Zašto je izvršni direktor Forda izabrao Šaomijev automobil, umesto domaće Tesle
Foto: DiPres / Shutterstock.com

11:15 Svet
Rad od kuće, dani bez automobila... - Evropa uvodi hitna ograničenja
Foto: mailcaroline / Shutterstock.com

10:54 Svet
Tenzije na ključnom plovnom putu - prevaranti traže kriptovalute za prolaz
Foto: Somkanae sawatdinak/Shutterstock

10:49 Svet
Kraj sigurnog penzionog sistema - Merc najavljuje veliku reformu
Foto: Shutterstock/Aliaksandra Post

10:16 Svet
Odlazi Tim Kuk - stvorio je giganta koji je danas vredi 4.000 milijardi dolara
Foto: FotoField / Shutterstock.com

09:53 Svet

Najnovije

Najčitanije

15min

Zelenski potpisao zakon koji menja ekonomiju Ukrajine

16min

Vučić: "Otvaranje auto-puta Beograd-Kraljevo pre Vidovdana" (VIDEO)

24min

Otrov za pacove u hrani za bebe - ucenjivač tražio milione, slučaj potresao Evropu

37min

Razlike i posle 35 godina - "ekonomsko ujedinjenje Nemačke još nije završeno"

56min

Bankarski gigant kreće u osvajanje Evrope - ulaže 1,5 biliona dolara 

1D

Srpsko jezero napravljeno na inicijativu dva uticajna prijatelja - plaćeno tadašnjih 400.000 dinara

1D

Arapi su upravo ponizili najjače automobilske gigante - napravili su revolucionarni motor

22H

Smeštaj skuplji nego ikad - koliko košta odmor u Crnoj Gori ove godine

1D

Istekla vozačka dozvola - ko obavezno ide na lekarski i kolike su kazne

1D

Poznato jugoslovensko odmaralište biće obnovljeno - počelo je da propada 90-ih

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,51 99,81 100,11
CAD CAD 72,65 72,87 73,09
AUD AUD 71,2 71,42 71,63
GBP GBP 134,32 134,72 135,12
CHF CHF 127,11 127,49 127,87

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 64.229,00 €
ETH ETH 1.960,38 €
LTC LTC 46,63 €
DOT DOT 1,08 €
BCH BCH 375,92 €
LINK LINK 7,89 €
BNB BNB 534,15 €
XMR XMR 300,20 €
Powered by CoinGecko API