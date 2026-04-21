Mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom - prijave uskoro ističu

U ovom ciklusu biće dodeljeno ukupno 40.000 putnih propusnica, dok su prijave otvorene do 22. aprila.
Ko može da se prijavi
Pravo na učešće imaju mladi rođeni između 1. jula 2007. i 30. juna 2008. godine.
Da biste konkurisali, potrebno je da:
- Unesete broj lične karte, pasoša ili boravišne dozvole
- Budete državljanin ili rezident zemlje koja učestvuje u programu (uključujući Srbiju)
- Popunite online prijavu na Evropskom omladinskom portalu
- Prihvatite izjavu u prijavnom formularu
Nakon prijave, kandidati rešavaju kratak kviz, na osnovu kojeg se rangiraju.
Kako funkcioniše izbor
Kandidati odgovaraju na pet pitanja sa ponuđenim odgovorima i jedno dodatno pitanje.
Rangiranje se vrši prema:
- Broju tačnih odgovora
- Odgovoru na dodatno pitanje
- Vremenu prijave (u slučaju izjednačenja)
Kod grupnih prijava, kviz rešava vođa grupe, a rezultat važi za sve članove.
Kako izgleda putovanje
Ako budete izabrani, možete putovati do 7 dana u periodu od jednog meseca, u okviru odobrenog termina od 1. jula 2026. do 30. septembra 2027. godine.
Putovanje je moguće vozom kroz više evropskih zemalja, a učesnici imaju priliku da upoznaju različite kulture i destinacije, prenosi Blic Biznis/EUpravo.
Važno je napomenuti da sa dobitnicima karata mogu putovati i prijatelji ili rođaci stariji od 18 godina, ali o sopstvenom trošku.
Postoje kvote po državama
Broj karata raspoređuje se po državama u skladu sa Erasmus+ programom.
Svaka zemlja ima određenu kvotu, a ukoliko neka ne iskoristi sve prijave, preostale karte se preraspodeljuju drugim državama.
Važna pravila
Najpre se proverava da li kandidati ispunjavaju osnovne uslove, a zatim se dodatno proveravaju podaci.
U slučaju netačnih informacija, kandidati se isključuju iz procesa.
