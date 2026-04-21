Turizam

Mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom - prijave uskoro ističu

Evropska komisija otvorila je novi krug prijava za program DiscoverEU, koji mladima širom Evrope, uključujući i Srbiju, omogućava besplatno putovanje vozom i upoznavanje različitih kultura.

Autor:  Nina Stojanović
21.04.2026.10:00
Mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom - prijave uskoro ističu
Odlazi Tim Kuk - stvorio je giganta koji je danas vredi 4.000 milijardi dolara
 Odlazi Tim Kuk - stvorio je giganta koji je danas vredi 4.000 milijardi dolara
Kraj sigurnog penzionog sistema - Merc najavljuje veliku reformu
 Kraj sigurnog penzionog sistema - Merc najavljuje veliku reformu
U ovom ciklusu biće dodeljeno ukupno 40.000 putnih propusnica, dok su prijave otvorene do 22. aprila.

Ko može da se prijavi

Pravo na učešće imaju mladi rođeni između 1. jula 2007. i 30. juna 2008. godine.

Da biste konkurisali, potrebno je da:

  • Unesete broj lične karte, pasoša ili boravišne dozvole
  • Budete državljanin ili rezident zemlje koja učestvuje u programu (uključujući Srbiju)
  • Popunite online prijavu na Evropskom omladinskom portalu
  • Prihvatite izjavu u prijavnom formularu

Nakon prijave, kandidati rešavaju kratak kviz, na osnovu kojeg se rangiraju.

Kako funkcioniše izbor

Kandidati odgovaraju na pet pitanja sa ponuđenim odgovorima i jedno dodatno pitanje.

Rangiranje se vrši prema:

  • Broju tačnih odgovora
  • Odgovoru na dodatno pitanje
  • Vremenu prijave (u slučaju izjednačenja)

Kod grupnih prijava, kviz rešava vođa grupe, a rezultat važi za sve članove.

Kako izgleda putovanje

Ako budete izabrani, možete putovati do 7 dana u periodu od jednog meseca, u okviru odobrenog termina od 1. jula 2026. do 30. septembra 2027. godine.

Putovanje je moguće vozom kroz više evropskih zemalja, a učesnici imaju priliku da upoznaju različite kulture i destinacije, prenosi Blic Biznis/EUpravo. 

Važno je napomenuti da sa dobitnicima karata mogu putovati i prijatelji ili rođaci stariji od 18 godina, ali o sopstvenom trošku.

Postoje kvote po državama

Broj karata raspoređuje se po državama u skladu sa Erasmus+ programom.

Svaka zemlja ima određenu kvotu, a ukoliko neka ne iskoristi sve prijave, preostale karte se preraspodeljuju drugim državama.

Važna pravila

Najpre se proverava da li kandidati ispunjavaju osnovne uslove, a zatim se dodatno proveravaju podaci.

U slučaju netačnih informacija, kandidati se isključuju iz procesa.

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,51 99,81 100,11
CAD CAD 72,65 72,87 73,09
AUD AUD 71,2 71,42 71,63
GBP GBP 134,32 134,72 135,12
CHF CHF 127,11 127,49 127,87

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 64.229,00 €
ETH ETH 1.960,38 €
LTC LTC 46,63 €
DOT DOT 1,08 €
BCH BCH 375,92 €
LINK LINK 7,89 €
BNB BNB 534,15 €
XMR XMR 300,20 €
Powered by CoinGecko API