"U skladu sa postignutim prekidom vatre u Libanu, prolaz svih komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz proglašava se u potpunosti otvorenim tokom preostalog trajanja primirja, duž usaglašene rute, kako je već saopštila Iranska Organizacija za luke i pomorstvo", napisao je Aragči na Iksu.



Desetodnevni prekid vatre stupio je na snagu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, ali teren ostaje nestabilan: Izrael ne povlači vojsku, Liban upozorava raseljene da ne žure sa povratkom.





Primirje je stupilo na snagu u ponoć po lokalnom vremenu, posle višenedeljnih izraelskih udara na ciljeve Hezbolaha u Libanu.



Podsetimo, posle napada Izraela i SAD na Iran 28. februara, vlasti u Teheranu su objavile da Ormuski moreuz nije bezbedan za saobraćaj. Prošlog meseca su počele da propuštaju brodove zemalja koje nisu povezane sa SAD ili Izraelom kroz iranske teritorijalne vode, posle inspekcije i naplate brodarine u kineskim juanima.



Američki predsednik Donald Tramp je nakon neuspele prve runde pregovora sa Iranom, izjavio da će SAD da "blokiraju Ormuz" i time izazvao pometnju. Oružane snage SAD su 13. aprila objavile da će "primenjivati blokadu svog pomorskog saobraćaja u i iz iranskih luka".



"Mi blokiramo iranske luke, a ne Ormuski moreuz", izjavio je šef generalštaba SAD, general Den Kejn novinarima na brifingu u Pentagonu.



