Među najvećim dobitnicima izdvajaju se Saudi Aramco, Gazprom i ExxonMobil. Rat je podigao cenu nafte na oko 100 dolara po barelu u martu, što je donelo procenjenu dodatnu dobit od 23 milijarde dolara samo za taj mesec. Ukoliko se takav nivo cena zadrži, kompanije bi do kraja godine mogle da ostvare čak 234 milijarde dolara dodatne zarade.



Ova dobit dolazi indirektno na račun građana i privrede, koji plaćaju skuplje gorivo i energiju. Mnoge države su zbog toga smanjile poreze na gorivo kako bi ublažile udar na stanovništvo, što istovremeno znači i manje prihoda za javne budžete i finansiranje javnih usluga. Zbog toga raste pritisak da se uvedu posebni porezi na ove "ratne profite", dok European Commission razmatra inicijative koje dolaze iz više evropskih zemalja.



Najveći pojedinačni dobitnik je Saudi Aramco, koji bi mogao da ostvari oko 25,5 milijardi dolara dodatne dobiti tokom 2026. godine. Ruske kompanije poput Rosneft i Lukoil, zajedno sa Gazpromom, mogle bi da inkasiraju oko 23,9 milijardi dolara, čime se dodatno puni ruski državni budžet.



Američke kompanije takođe beleže snažan rast dobiti: ExxonMobil bi mogao da zaradi oko 11 milijardi dolara, Shell oko 6,8 milijardi, a Chevron oko 9,2 milijarde. Njihova tržišna vrednost dodatno je porasla usled rasta cena akcija na berzama. Stručnjaci upozoravaju da bi posledice ovog sukoba mogle biti dugotrajne. Direktor International Energy Agency, Fatih Birol, ocenio je da je kriza u Iranu jedan od najvećih šokova za globalno energetsko tržište u istoriji.



Ukupno gledano, ova situacija ponovo potvrđuje koliko su nafta i gas profitabilni sektori. Energetska industrija decenijama ostvaruje oko 1.000 milijardi dolara profita godišnje, uz značajne državne subvencije. Zbog toga sve više stručnjaka smatra da bi deo ovih vanrednih profita trebalo usmeriti ka ubrzanju energetske tranzicije i ulaganjima u čiste izvore energije, umesto nastavka oslanjanja na fosilna goriva, prenosi Biznis.rs.



