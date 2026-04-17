Belex15 je porastao za 2,02 odsto, a Belexline za 1,77 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je Energoprojekt holdingu iz Beograda čije su akcije porasle za 20,69 odsto i na kraju trgovanja vredele po 525 dinara, a potom slede akcije Messer Tehnogasa iz Beograda sa rastom od 6, 35 odsto i cenom na kraju trgovanja od po 34.032 dinara.

Među dobitnicima je i Fintel energija iz Beograda čije su akcije porasle za 5,26 odsto i na zatvaranju vredele po 600 dinara, kao i akcije preduzeća Metalac iz Gornjeg Milanovca koje su porasle za 4,17 odsto i na kraju trgovanja dostigle cenu od po 2.146 dinara.

Posledne na dobitničkoj listi našle su se akcije Termike-Beograd iz Beograda i one su porasle za 2,94 odsto i vredele po 3.500 dinara.

Gubitničku listu predvodi preduzeće za puteve Valjevo iz Valjeva sa padom akcija od 16,67 odsto i cenom od po 2.500 dinara.

Na drugom mestu je Impol seval iz Sevojna, čije su akcije pale za 0,66 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 6.500 dinara, piše Tanjug.

Najviše se danas trgovano akcijama Messer Tehnogasa iz Beograda kojima je ostvaren promet od od 6.257.269 dinara, a potom akcijama Dunav osiguranja iz Beograda sa prometom od 1.722.150 dinara.

