Stroge kontrole na granicama - zabranjen uvoz 350 pošiljaka u Srbiju

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je granična fitosanitarna inspekcija sprovela više od 123.000 kontrola na ulazu u Srbija, a da je za 350 pošiljaka doneto rešenje o zabrani uvoza.

Autor:  Nina Stojanović
17.04.2026. 15:16
On je to rekao tokom sednice Skupštine, odgovarajući na pitanja poslanika o kontroli kvaliteta hrane koja dolazi iz uvoza.

Pojačane kontrole i hiljade nadzora

Glamočić je naveo da su fitosanitarne inspekcije u unutrašnjem nadzoru izvršile 17.252 kontrole, kao i da je doneto ukupno 1.056 rešenja, 153 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 17 prijava za privredne prestupe i tri krivične prijave.

" I ono što je najvažnije, gde smo uveli novinu, to je naša Nacionalna referentna laboratorija u Batajnici, koju smo ove godine aktivirali da radi nadprosečnim kapacitetima. U ovih godinu dana rada Vlade uradila je 93.855 uzoraka sirovog mleka, jer upravo hoćemo da poboljšamo kvalitet našeg sirovog mleka zato što se ono proizvodi na malim farmama, da imamo mleko što kvalitetnije, da ima što manji broj bakterija, što manji broj somatskih ćelijaka" - rekao je Glamočić.

On je dodao da je država sufinansirala 54.620 uzoraka u okviru monitoringa.

" Uradili smo za 150 odsto više nego što je urađeno u prethodnom periodu. Takođe smo u istom periodu uradili 1.792 uzorka u okviru Nacionalne laboratorije na kontrolu sadržaja pesticida i sadržaja teških metala i metaloida. Povećali smo broj uzorkovanja za 81 odsto u odnosu na prethodnih godinu dana, koja je takođe bila veoma aktivna" - rekao je Glamočić.

Polemika o kvalitetu hrane

Poslanik Slobodan Ilić izneo je kritike na račun kontrole uvozne hrane.

Glamočić je odgovorio da nadležne inspekcije redovno proveravaju deklaracije, ali da se dešavaju manipulacije.

" Propisali smo da najmanja slova na deklaracijama moraju da budu pet milimetra, najmanja veličina slova. Nekada je bilo to dva milimetra. Ko bude nosio ovu oznaku '100% iz Srbije', sa bojama u zastavi Srbije, moraće za to da odgovara" - rekao je Glamočić.

Uvoz mesa pod kontrolom

Na pitanje o uvozu mesa, ministar je naveo da se sveže meso uvozi u veoma malim količinama.

" Meso koje se uvozi je zamrznuto meso, koje služi isključivo za proizvodnju prerađevina. Mi zato i dajemo saglasnost za svaku pošiljku, jer mora tačno da se zna gde to meso završava u klanici, ne može svako da uveze meso. Da li je bilo pojedinačnih zloupotreba? Jeste i bilo. Naložio sam 100.000 vanrednih inspekcijskih nadzora" - rekao je Glamočić.

Dodao je da u prva dva meseca ove godine nije bilo uvoza svežeg mesa.

Pozivi na jedinstvo u Skupštini

Poslanica Aleksandra Tomić pozvala je sve proevropske partije da podrže zakone usklađene sa standardima Evropske unije.

" Nadam se da će pokazati svoj demokratski kapacitet, bez obzira što smo to mi predložili, jer je to inače inicijativa svih evropskih predstavnika ovde u Srbiji i Evropske komisije" - rekla je Tomić.

Poslanik Uglješa Marković naglasio je važnost zajedničkog delovanja.

" Nažalost, predmet trgovine ljudima, u najvećoj meri su žene i deca. To je jedna veoma ozbiljna tema i ovaj predlog zakona koji se nalazi pred nama po prvi put na jedan sveobuhvatan, holistički pristup pristupa jednoj ovakvoj složenoj, kompleksnoj temi kakva je tema trgovine ljudima. I mislim da bi bilo veoma važno i značajno, ako oko mnogih stvari ne možemo da se složimo, jeste da pokažemo, barem po tom pitanju, da imamo jedinstven stav i da svi zajedno glasamo za taj zakon" - rekao je Marković.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Od Velikog petka novi režim na granicama EU - kreće puna primena EES-a
Najkraća državna granica na svetu dugačka je samo 85 metara - čuva je vojska, a oko nje besne sporovi
Direktor Pošta Srbije objašnjava - kako izbeći carinu na pakete iznad 50 evra
Milioni kupaca na meti - niste ništa naručili sa Amazona, a paket je ipak stigao...
Stiže nova pomoć države - isplate će se vršiti odmah po obradi zahteva
Srbija ojačala poziciju lidera u izvozu IKT usluga u regionu 
Koliko košta gorivo ove nedelje - objavljene nove cene u Srbiji
Srbija je dobila međunarodni spor - odbijen je zahtev Švajcaraca od 175 miliona evra
Od danas stočari mogu da se prijave za podsticaje - 55.000 dinara za mlečne krave, računi za pravdanje sredstava nisu potrebni 
Ugledni medij o razvoju srpske vojske - jačanje PVO odbrane, robotizacija...
Srbija ima stabilne finansije - Mali: "Država spremna da preuzme finansijski trošak zbog smanjenja akciza na gorivo"
Ministar Mali: "Očekujem produžetak licence za NIS"
Vučić sa američkim zvaničnikom o regionalnoj stabilnosti, energetici i funkcionisanju NIS-a
Mali u Vašingtonu - na Prolećnom zasedanju MMF-a i SB sastao se sa agencijom Standard and Poor΄s i Moody's
Najveći projekat u Vojvodini: Tunel Iriški venac skraćuje put za 45 minuta (FOTO)
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,31 99,61 99,91
CAD CAD 72,57 72,78 73,0
AUD AUD 71,18 71,39 71,61
GBP GBP 134,25 134,65 135,06
CHF CHF 126,78 127,16 127,54

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 64.264,00 €
ETH ETH 1.995,30 €
LTC LTC 47,55 €
DOT DOT 1,12 €
BCH BCH 381,37 €
LINK LINK 8,07 €
BNB BNB 535,38 €
XMR XMR 295,85 €
Powered by CoinGecko API