Stroge kontrole na granicama - zabranjen uvoz 350 pošiljaka u Srbiju

On je to rekao tokom sednice Skupštine, odgovarajući na pitanja poslanika o kontroli kvaliteta hrane koja dolazi iz uvoza.

Pojačane kontrole i hiljade nadzora

Glamočić je naveo da su fitosanitarne inspekcije u unutrašnjem nadzoru izvršile 17.252 kontrole, kao i da je doneto ukupno 1.056 rešenja, 153 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 17 prijava za privredne prestupe i tri krivične prijave.

" I ono što je najvažnije, gde smo uveli novinu, to je naša Nacionalna referentna laboratorija u Batajnici, koju smo ove godine aktivirali da radi nadprosečnim kapacitetima. U ovih godinu dana rada Vlade uradila je 93.855 uzoraka sirovog mleka, jer upravo hoćemo da poboljšamo kvalitet našeg sirovog mleka zato što se ono proizvodi na malim farmama, da imamo mleko što kvalitetnije, da ima što manji broj bakterija, što manji broj somatskih ćelijaka" - rekao je Glamočić.

On je dodao da je država sufinansirala 54.620 uzoraka u okviru monitoringa.

" Uradili smo za 150 odsto više nego što je urađeno u prethodnom periodu. Takođe smo u istom periodu uradili 1.792 uzorka u okviru Nacionalne laboratorije na kontrolu sadržaja pesticida i sadržaja teških metala i metaloida. Povećali smo broj uzorkovanja za 81 odsto u odnosu na prethodnih godinu dana, koja je takođe bila veoma aktivna" - rekao je Glamočić.

Polemika o kvalitetu hrane

Poslanik Slobodan Ilić izneo je kritike na račun kontrole uvozne hrane.

Glamočić je odgovorio da nadležne inspekcije redovno proveravaju deklaracije, ali da se dešavaju manipulacije.

" Propisali smo da najmanja slova na deklaracijama moraju da budu pet milimetra, najmanja veličina slova. Nekada je bilo to dva milimetra. Ko bude nosio ovu oznaku '100% iz Srbije', sa bojama u zastavi Srbije, moraće za to da odgovara" - rekao je Glamočić.

Uvoz mesa pod kontrolom

Na pitanje o uvozu mesa, ministar je naveo da se sveže meso uvozi u veoma malim količinama.

" Meso koje se uvozi je zamrznuto meso, koje služi isključivo za proizvodnju prerađevina. Mi zato i dajemo saglasnost za svaku pošiljku, jer mora tačno da se zna gde to meso završava u klanici, ne može svako da uveze meso. Da li je bilo pojedinačnih zloupotreba? Jeste i bilo. Naložio sam 100.000 vanrednih inspekcijskih nadzora" - rekao je Glamočić.

Dodao je da u prva dva meseca ove godine nije bilo uvoza svežeg mesa.

Pozivi na jedinstvo u Skupštini

Poslanica Aleksandra Tomić pozvala je sve proevropske partije da podrže zakone usklađene sa standardima Evropske unije.

" Nadam se da će pokazati svoj demokratski kapacitet, bez obzira što smo to mi predložili, jer je to inače inicijativa svih evropskih predstavnika ovde u Srbiji i Evropske komisije" - rekla je Tomić.

Poslanik Uglješa Marković naglasio je važnost zajedničkog delovanja.

" Nažalost, predmet trgovine ljudima, u najvećoj meri su žene i deca. To je jedna veoma ozbiljna tema i ovaj predlog zakona koji se nalazi pred nama po prvi put na jedan sveobuhvatan, holistički pristup pristupa jednoj ovakvoj složenoj, kompleksnoj temi kakva je tema trgovine ljudima. I mislim da bi bilo veoma važno i značajno, ako oko mnogih stvari ne možemo da se složimo, jeste da pokažemo, barem po tom pitanju, da imamo jedinstven stav i da svi zajedno glasamo za taj zakon" - rekao je Marković.

