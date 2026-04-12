Iako je 25 godina staža značajan period, važno je razumeti da iznos penzije u Srbiji ne zavisi isključivo od dužine staža, već i od visine uplaćenih doprinosa tokom tog perioda, piše Blic.

PIO fond koristi formulu koja uključuje tri ključna faktora:

Lični bod: Dobija se množenjem ličnog koeficijenta (odnos vaše plate i prosečne plate u državi) sa godinama staža (u ovom slučaju 25).

Opšti bod: Vrednost koju država periodično usklađuje i koja se množi sa vašim ličnim bodovima.

Doprinosi: Ukoliko ste tokom tih 25 godina uplaćivali doprinose na minimalnu osnovicu, vaša penzija će biti bliža zakonskom minimumu.

Prosečni i minimalni iznosi kao orijentir

Prema poslednjim podacima iz marta 2026. godine, prosečna penzija u Srbiji iznosi 56.847 dinara. Međutim, situacija varira u zavisnosti od kategorije:

Starosne penzije u proseku dostižu 60.915 dinara.

Najniža penzija za kategoriju zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 31.092 dinara.

Poljoprivredne penzije su znatno niže, sa prosekom od oko 24.660 dinara.

Ako ste imali prosečnu platu tokom 25 godina staža, vaša penzija bi se mogla kretati oko prosečnog iznosa, dok bi sa minimalnim uplatama iznos bio bliži granici od 31.000 dinara.

Kalendar isplate za april 2026. izgledao je ovako:

Isplata martovskih penzija u aprilu odvijala se prema preciznom kalendaru PIO fonda:

2. april: Prvi novac dobili su penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti (preko tekućih računa, na šalterima pošta i na kućne adrese).

4. april: Isplata je bila za vojne i poljoprivredne penzionere koji novac primaju preko tekućih računa.

6. april: Penzije stgile na kućne adrese i šaltere pošta za vojne i poljoprivredne penzionere.

9. april: Poslednji na listi bili su penzioneri iz kategorije zaposlenih, kojima novac stiže svim kanalima isplate.

Šta donosi budućnost?

Država planira da do 2027. i 2028. godine nastavi sa dinamičnim rastom primanja. Prema najavama, cilj je da prosečna penzija do 2028. godine dostigne 750 evra. Takođe, fokus u narednom periodu biće na smanjenju nejednakosti, sa posebnim merama podrške za oko 700.000 građana koji primaju penzije niže od 45.000 dinara.

Ukoliko želite precizan podatak za svoj slučaj, PIO fond je omogućio servis "e-Kalkulator" na svom sajtu, gde možete proveriti status svog staža i okvirni iznos budućih primanja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.