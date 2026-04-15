To je kombinacija ekonomskih i strukturnih faktora. Ekonomski rast je značajno usporen poslednjih godina, što dovodi do opreza poslodavaca i smanjenja zaposlenosti, posebno na početnim pozicijama.

Kada su izgledi neizvesni, kompanije često "zamrzavaju" nova zapošljavanja i traže već iskusne radnike umesto mladih ljudi bez iskustva.

Istovremeno, broj oglasa za početne poslove se smanjuje, pa konkurencija među diplomcima postaje znatno veća nego ranije.

Pored toga, tržište rada se brzo menja zbog digitalizacije, automatizacije i veštačke inteligencije, dok mnogi studijski programi ne prate ove promene dovoljno brzo.

Klasični početni poslovi nestaju ili se transformišu, a od mladih se sve više očekuje da imaju konkretne praktične i digitalne veštine koje nisu uvek deo formalnog obrazovanja, piše DW.

Pre dvadeset godina, prelazak sa studija na posao bio je direktniji, dok danas zahteva veću fleksibilnost, dodatnu obuku i često prihvatanje praksi ili privremenih poslova kao prvi korak.

