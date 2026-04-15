Fico najavio nove mere - ograničenja za gorivo ostaju, cene za strance više

Premijer Robert Fico najavio je da će određene restrikcije ostati na snazi, ali uz moguće izmene.

„Slovačka će verovatno zadržati ograničenja na kupovinu dizel goriva, ali će povećati taj dozvoljeni limit“, rekao je Fico.

Više cene za strance ostaju

Jedna od najkontroverznijih mera odnosi se na različite cene goriva za domaće i strane vozače.

„U planu je zadržavanje odluke koja dozvoljava benzinskim stanicama da odrede više cene za automobile sa stranim tablicama“, rekao je Fico.

Ova praksa izazvala je veliku pažnju jer uvodi razliku u tretmanu vozača na osnovu registracije vozila.

Mere zbog energetske krize

Slovačka vlada je još u martu usvojila privremene mere kako bi zaštitila domaće tržište.

Ograničenja su uvedena na period od 30 dana, u cilju obezbeđivanja stabilnih zaliha goriva za građane i privredu.

Razlog za ove poteze leži u rastu globalnih cena energenata, izazvanih sukobima na Bliskom istoku, posebno u vezi sa Iran.

