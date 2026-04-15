EUR EUR 117,02 117,37din 117,73
USD USD 99,23 99,53din 99,83
CAD CAD 72,04 72,25din 72,47
AUD AUD 70,82 71,04din 71,25
GBP GBP 134,65 135,05din 135,46
CHF CHF 126,99 127,37din 127,75
Fico najavio nove mere - ograničenja za gorivo ostaju, cene za strance više

Slovačka razmatra nastavak mera za kontrolu tržišta goriva, uključujući ograničenja na kupovinu dizela i posebne cene za vozače sa stranim tablicama.

Autor:  Nina Stojanović
15.04.2026.11:36
Fico najavio nove mere - ograničenja za gorivo ostaju, cene za strance više
Istorijski potez Japana - prelazi na izvoz oružja
 Istorijski potez Japana - prelazi na izvoz oružja
U Nemačkoj ni diploma ne pomaže - sve više mladih bez posla
 U Nemačkoj ni diploma ne pomaže - sve više mladih bez posla
Premijer Robert Fico najavio je da će određene restrikcije ostati na snazi, ali uz moguće izmene.

Slovačka će verovatno zadržati ograničenja na kupovinu dizel goriva, ali će povećati taj dozvoljeni limit“, rekao je Fico.

Više cene za strance ostaju

Jedna od najkontroverznijih mera odnosi se na različite cene goriva za domaće i strane vozače.

„U planu je zadržavanje odluke koja dozvoljava benzinskim stanicama da odrede više cene za automobile sa stranim tablicama“, rekao je Fico.

Ova praksa izazvala je veliku pažnju jer uvodi razliku u tretmanu vozača na osnovu registracije vozila.

Mere zbog energetske krize

Slovačka vlada je još u martu usvojila privremene mere kako bi zaštitila domaće tržište.

Ograničenja su uvedena na period od 30 dana, u cilju obezbeđivanja stabilnih zaliha goriva za građane i privredu.

Razlog za ove poteze leži u rastu globalnih cena energenata, izazvanih sukobima na Bliskom istoku, posebno u vezi sa Iran.

Komentari (0)

Region

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 99,23 99,53 99,83
CAD CAD 72,04 72,25 72,47
AUD AUD 70,82 71,04 71,25
GBP GBP 134,65 135,05 135,46
CHF CHF 126,99 127,37 127,75

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 62.728,00 €
ETH ETH 1.967,00 €
LTC LTC 46,09 €
DOT DOT 0,99 €
BCH BCH 369,16 €
LINK LINK 7,69 €
BNB BNB 523,61 €
XMR XMR 289,22 €
Powered by CoinGecko API