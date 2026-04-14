"Domaćinstva sa pametnim brojilima biće nagrađena preko svojih dobavljača energije ili aplikacija trećih strana pokretanjem uređaja poput mašina za pranje veša, mašina za pranje sudova ili punjača za električna vozila tokom perioda viška energije", rekao je operater snabdevanja energijom u svom saopštenju, prenosi Independent.

Potražnja sa električnom energijom je obično manja vikendom, praznicima ili kada je vreme toplije.

"Uz druge Neso alate, ovo će pomoći u balansiranju sistema i jačanju energetske bezbednosti", dodaje se u saopštenju.

Direktorka za otpornost i upravljanje vanrednim situacijama u kompaniji Neso dr Debora Peterson rekla je da će alat ne samo nagraditi potrošače i preduzeća za fleksibilno korišćenje električne energije, već će i ojačati otpornost i efikasnost elektroenergetske mreže.

"Rad naših odličnih inženjerskih timova u kompaniji Neso znači da je naš energetski sistem dobro prilagođen da podrži čistu, otpornu budućnost i stavlja nas u jaku poziciju da upravljamo promenljivim obrascima korišćenja električne energije tokom leta", izjavila je ona.

Šema bi takođe mogla da spreči operatera da plaća vetroelektranama i solarnim elektranama da se isključe i pokrenu alternativni izvori energije.

Velika Britanija je u 2025. godini platila skoro 1,5 milijardi funti za troškove izgubljene energije vetra.

Neso je rekao da bi potražnja na prenosnoj mreži mogla da padne na rekordno nizak nivo ovog leta, kako se povećava korišćenje solarnih farmi i solarnih panela. Zatvaranje Ormuskog moreuza u februaru dovelo je do vrtoglavog rasta cena gasa i nafte širom sveta.

Kao rezultat toga, mnoga domaćinstva u Velikoj Britaniji su se okrenula solarnim panelima i toplotnim pumpama kako bi izbegla rast računa za energiju.

Prošle nedelje, Grejem Dauni, laburistički poslanik koji je član odbora za energetiku, upozorio je da bi Britanci mogli da se suoče sa višim računima za energiju godinama koje dolaze, piše Tanjug.

Rekao je da će "još uvek biti potrebno mnogo vremena da se cene vrate u normalu" i da bi se puni uticaj krize na troškove života mogao osetiti "najmanje do 2027/28".

