Zahvaljujući zaposlenima, većina postrojenja u naftnom sektoru radila je i tokom rata i izvoz nafte nije bio obustavljen „ni jedan jedini dan“, naglasio je ministar Paknedžad.



Radila su i ključna izvozna čvorišta, poput ostrva Harg, dodao je iranski ministar.



U martu je Paknedžad izjavio da je prodajna cena iranske nafte znatno porasla, navodi Reuters.



Najnoviji podaci Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel iranske 'teške' nafte u martu u proseku koštao 124,10 dolara i bio skuplji za 57,51 dolar nego u februaru.



Od 1. marta Iran je sa terminala na ostrvu Harg isporučio oko 58,75 miliona barela nafte, prema podacima kompanije za analizu pomorskog saobraćaja Windward u dnevnom izveštaju od nedelje.



Proračuni tako pokazuju da je iranski prihod od izvoza nafte, uzimajući u obzir prosečnu cenu u martu i procenjeni obim isporuka, iznosio u tom periodu oko 7,3 milijarde dolara.



Preliminarni proračuni Teherana pokazuju da su američki i izraelski napadi do sada u Iranu prouzrokovali štetu od 270 milijardi dolara, citirala je agencija Tasnim reči vladine portparolke Fatemeh Mohajerani u razgovoru za rusku novinsku agenciju RIA Novosti.



Na moru je 13. aprila bilo uskladišteno oko 157,7 miliona barela iranske nafte, na 89 tankera, procenili su u Windwardu u ponedeljak. Gotovo svi tankeri su kao odredište naveli Kinu, dodaje se u izveštaju.



Obrasci utovara u poslednje vreme pokazuju kontinuirane isporuke iranske nafte, navodi se u izveštaju, uz prosečan dnevni obim od oko dva miliona barela u periodu od februara do aprila, izračunali su.



Dana 20. marta Vašington je na mesec dana suspendovao sankcije na iransku naftu i naftne proizvode, dozvolivši kupovinu iranskih barela koji su do tog dana utovareni na tankere.



Dozvola za kupovinu ostaje na snazi do 18. aprila u ponoć, prema dokumentu objavljenom na sajtu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva finansija.



U subotu su se američki i iranski predstavnici sastali u Islamabadu kako bi razgovarali o uslovima za okončanje sukoba, uključujući i tranzit kroz Ormuski moreuz.



Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad moreuzom, zabranivši prolazak brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.



Američki predsednik Donald Tramp je već nekoliko puta postavljao Iranu rokove za otvaranje moreuza, a u nedelju je najavio i pomorsku blokadu Ormuza, nezadovoljan ishodom sastanka.



U ponedeljak je američka mornarica pojasnila da će uspostaviti blokadu u Omanskom zalivu i u Arapskom moru, istočno od Ormuskog moreuza, i da će zaustavljati sve brodove. Naknadno je odlučeno da će biti blokirani samo brodovi sa iranskim pošiljkama, piše Blic.

Teheran je odgovorio da američka blokada predstavlja „piratstvo“, upozorivši da, ako iranske luke budu ugrožene, neće biti bezbedne ni luke u Persijskom i Omanskom zalivu.



Pregovarački timovi bi mogli još ove nedelje da se vrate u Islamabad kako bi nastavili razgovore, rekli su u utorak za Rojters neimenovani izvori.



