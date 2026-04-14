Belex15 je porastao za 2,48 odsto, a Belexline je bio u plusu od 1,67 odsto.

Na listi dobitnika našlo se preduzeće Messer Tehnogas iz Beograda, sa rastom cena od 6,22 odsto i akcijama koje su na zatvaranju vredele 33.989 dinara.

Sledi beogradska Fintel energija sa rastom od 5,26 odsto i cenom akcija na kraju trgovanja od 600 dinara, dok su se akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda našle na trećem mestu dobitničke liste sa rastom cene od pet odsto na 2.100 dinara.

Na listi gubitnika našao se samo Impol Seval iz Sevojna čije su akcije imale pad od 0,63 odsto i na zatvaranju vredele 6.498 dinara, piše Tanjug.

Najviše se danas trgovalo akcijama Messer Tehnogasa iz Beograda čiji je promet iznosio 3.636.807 dinara, a potom sledi kompanija Impol Seval iz Sevojna sa prometom od 565.325 dinara.

