Nekada nezaobilazna stanica za vozače, rabadžije i putnike namernike, danas stoji tiha i napuštena, čekajući novu priliku.

Kafana "Šofer", poznata i kao "Mala Jugoslavija", decenijama je bila mesto susreta ljudi iz svih krajeva bivše države. Ovde su noćili putnici koji su iz pravca Užica i Čačka putovali ka Beogradu.

"Duga je istorija ove kafane. Napravljena je još pre rata, dok nije bilo asfalta, sve je bila kaldrma. Kad ljude uhvati mrak, ovde su ostavljali konje i volove, prespavali do svitanja pa nastavljali put ka Beogradu", kaže vlasnik Slobodan Jovanović, piše RINA.

Kafana je vremenom dobila i poseban nadimak.

"Zvali su je Mala Jugoslavija. Dolazili su vozači sa svih strana - Makedonci, Hrvati, Srbi, Bosanci. To je bila čuvena šofer kafana", ističe on.

Slobodan je objekat kupio 1999. godine i vodio ga više od decenije, sve do trenutka kada je posao počeo da opada.

"Sve je manje bilo gostiju. Otvaranjem autoputa broj se naglo smanjio i više nije bilo računice da se radi", kaže Jovanović.

U najboljim danima, kafana je radila bez prestanka.

"Radilo je 24 sata, muzika je bila do jutra. Nema pevača koji ovde nije dolazio", dodaje on.

Danas unutrašnjost izgleda kao da je vreme stalo. Stolovi i stolice su na svojim mestima, šank i dalje stoji, a prostor koji je nekada primao i do 100 gostiju sada je prazan.

"Ovde je bilo mesta za sto ljudi, sve je i dalje u funkciji", kaže vlasnik dok pokazuje objekat.

Posebno mesto zauzimao je deo za izdvojene goste, gde su se sklapali važni poslovi.

"Tu su se dogovarali poslovi iza zatvorenih vrata, to je bilo posebno mesto u kafani", navodi on.

Objekat je, kako kaže, izuzetno kvalitetno građen.

"Zidovi su pola metra, ručno pečena cigla. Objekat je zdrav, treba samo malo ulaganja", objašnjava Jovanović.

Ipak, godine su presudile.

"Stigle su me godine i više ne mogu da radim. Treba neko mlađi da nastavi", iskreno priznaje.

Uz kafanu ide i plac od oko 35 ari na atraktivnoj lokaciji uz magistralu, što otvara brojne mogućnosti za budućeg vlasnika.

Na kraju, Jovanović ima samo jednu želju.

"Ko god da kupi, neka ne menja ime. Ovo nije samo kafana, ovo je istorija", poručuje on.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.