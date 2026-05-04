Od 1. maja, reklame za burgere, automobile na benzin i avio-kompanije uklonjene su sa bilborda, tramvajskih stajališta i metro stanica, prenosi BBC.

Promena koja se vidi na ulici

Na jednom od prometnijih tramvajskih stajališta, gde su donedavno dominirale reklame za brzu hranu, SUV vozila i jeftina putovanja, sada se promovišu kulturni sadržaji poput Rijksmuseum i koncerti klasične muzike.

Vizuelni identitet grada tako je u kratkom roku potpuno promenjen, u skladu sa novom strategijom, piše Telegraf Biznis.

Zašto je uvedena zabrana

Gradske vlasti ističu da je cilj ove mere usklađivanje javnog prostora sa ekološkom politikom grada.

Plan predviđa da grad postane karbonski neutralan do 2050. godine, ali i da se prepolovi potrošnja mesa među stanovnicima.

Nova sezona, nove cene - koliko koštaju namirnice u Grčkoj, više o tome pročitajte OVDE.

Aneke Venhof iz partije Zelena levica ističe da je odluka logičan korak u tom pravcu, naglašavajući da nema smisla da grad s jedne strane vodi borbu protiv klimatskih promena, a s druge zarađuje od reklama koje podstiču upravo takvo ponašanje.

Ova odluka predstavlja presedan na globalnom nivou i mogla bi da utiče na druge velike gradove da preispitaju sopstvenu politiku oglašavanja i odnos prema klimatskim ciljevima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.