"Posledice ovog rata će se osećati još dugo, čak i nakon što se završi", rekao je Merc na konferenciji za novinare u Berlinu.



"Shodno tome, pripremamo se i za značajno opterećenje nemačke ekonomije tokom dužeg perioda, a samim tim i za značajno opterećenje domaćinstava".



"Nisam bio iznenađen odlukom o prekidu pregovora"



Konzervativni lider je izrazio žaljenje zbog propasti pregovora između SAD i Irana održanih u pakistanskoj prestonici Islamabadu tokom vikenda, napominjući da je od samog početka očekivao teškoće.



"Nisam bio iznenađen odlukom da se pregovori u Islamabadu okončaju. Od samog početka nisam stekao utisak da su dobro pripremljeni", rekao je novinarima, dodajući da će postizanje diplomatskog rešenja biti dugoročan proces, piše B92.



"Razgovaramo sa američkom administracijom, razgovaramo sa stranama u sukobu i razgovaramo sa Izraelom", rekao je Merc.



