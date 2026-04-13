Glamočić je istakao da su definisani akcioni planovi, kao i da će resorna ministarstva naizmenično organizovati sastanke u Srbiji i Italiji.
"Italija, kao veoma važan spoljnotrgovinski partner Srbije, zauzima treće mesto, odmah nakon Nemačke i Kine", rekao je Glamočić.
Ministar ističe da je Italija naše drugo najvažnije izvozno tržište.
"U prva dva meseca ove godine uspeli smo da povećamo naš izvoz u Italiju za više od 70 odsto u odnosu na prethodnu godinu što najbolje govori o značaju saradnje dve zemlje", naveo je on.
Ministar poljoprivrede Italije Frančesko Lolobriđido rekao je da se ovim memorandumom nastavlja dobra saradnja koju imaju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Italije Đorđa Meloni.
"Memorandum podrazumeva unapređenje te saradnje i proširenje saradnje u sektoru poljoprivrede", rekao je Lolobriđido piše Tanjug.
Ministar Glamočić započeo je danas radnu posetu Italiji, gde će učestvovati na prestižnom međunarodnom sajmu vina "Vinitaly" u Veroni.
On će se u toku dana obratiti na konferenciji "Prepoznavanje kulturne vrednosti vinove loze i vina: međunarodne perspektive".
U planu je da se tokom boravka u Italiji sastane sa delegacijom Gruzije, kao i da u okviru sajma poseti štand na kojem se Srbija predstavlja manifestacijom "Wine Vision".
Na štandu će srpski privrednici predstaviti potencijale domaće vinske industrije.
Gost sajma je i evropski komesar za poljoprivredu i hranu Kristof Hansen.
Međunarodni sajam vina "Vinitaly" održava se već 58 godina u Veroni i predstavlja jedno od ključnih mesta okupljanja globalne vinske industrije.
Ovaj sajam će tokom četiri dana, od 12. do 15. aprila, okupiti proizvođače, distributere i stručnjake iz celog sveta kroz poslovne susrete, degustacije, edukativne programe i stručne skupove.
Glamočić je u nedelju doputovao u Italiju, nakon što je u češkom gradu Brnu prisustvovao otvaranju međunarodnih sajmova iz oblasti poljoprivrede i šumarstva.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Srbija
Potpisan Memorandum o poljopivrednoj saradnji Srbije i Italije
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić potpisao je danas u Veroni Memorandum o razumevanju sa svojim italijanskim kolegom Frančeskom Lolobriđidom, čime se unapređuje poljoprivredna saradnja Srbije i Italije u 22 oblasti, koja između ostalog podrazumeva razmenu iskustava, tvining projekte i zajedničko učešće na poljoprivrednim sajmovima.
Glamočić je istakao da su definisani akcioni planovi, kao i da će resorna ministarstva naizmenično organizovati sastanke u Srbiji i Italiji.
Srbija
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|100,31
|100,61
|100,92
|CAD
|72,44
|72,66
|72,88
|AUD
|70,62
|70,84
|71,05
|GBP
|134,39
|134,79
|135,2
|CHF
|126,73
|127,11
|127,5
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|60.941,00 €
|ETH
|1.886,22 €
|LTC
|46,05 €
|DOT
|1,06 €
|BCH
|363,24 €
|LINK
|7,55 €
|BNB
|510,84 €
|XMR
|290,94 €
Komentari (0)