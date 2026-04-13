Glamočić je istakao da su definisani akcioni planovi, kao i da će resorna ministarstva naizmenično organizovati sastanke u Srbiji i Italiji.



"Italija, kao veoma važan spoljnotrgovinski partner Srbije, zauzima treće mesto, odmah nakon Nemačke i Kine", rekao je Glamočić.



Ministar ističe da je Italija naše drugo najvažnije izvozno tržište.



"U prva dva meseca ove godine uspeli smo da povećamo naš izvoz u Italiju za više od 70 odsto u odnosu na prethodnu godinu što najbolje govori o značaju saradnje dve zemlje", naveo je on.



Ministar poljoprivrede Italije Frančesko Lolobriđido rekao je da se ovim memorandumom nastavlja dobra saradnja koju imaju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Italije Đorđa Meloni.



"Memorandum podrazumeva unapređenje te saradnje i proširenje saradnje u sektoru poljoprivrede", rekao je Lolobriđido piše Tanjug.



Ministar Glamočić započeo je danas radnu posetu Italiji, gde će učestvovati na prestižnom međunarodnom sajmu vina "Vinitaly" u Veroni.



On će se u toku dana obratiti na konferenciji "Prepoznavanje kulturne vrednosti vinove loze i vina: međunarodne perspektive".



U planu je da se tokom boravka u Italiji sastane sa delegacijom Gruzije, kao i da u okviru sajma poseti štand na kojem se Srbija predstavlja manifestacijom "Wine Vision".



Na štandu će srpski privrednici predstaviti potencijale domaće vinske industrije.



Gost sajma je i evropski komesar za poljoprivredu i hranu Kristof Hansen.



Međunarodni sajam vina "Vinitaly" održava se već 58 godina u Veroni i predstavlja jedno od ključnih mesta okupljanja globalne vinske industrije.



Ovaj sajam će tokom četiri dana, od 12. do 15. aprila, okupiti proizvođače, distributere i stručnjake iz celog sveta kroz poslovne susrete, degustacije, edukativne programe i stručne skupove.



Glamočić je u nedelju doputovao u Italiju, nakon što je u češkom gradu Brnu prisustvovao otvaranju međunarodnih sajmova iz oblasti poljoprivrede i šumarstva.



