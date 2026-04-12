Zvanični Teheran je preuzeo kontrolu nad ovim vitalnim plovnim putem nakon što su SAD i Izrael napali Iran 28. februara, piše "Vol strit džornal".

U okviru primirja dogovorenog sa SAD ovog meseca, Iran je najavio da će ograničiti broj brodova koji prelaze kroz Ormuz na oko dvanaest dnevno i da će naplaćivati putarine iako je predsednik SAD Donald Tramp rekao da primirje zahteva potpuno otvaranje moreuza, prenosi Tanjug.

Prema tvrdnjama brokera i transportnih kompanija, brodovlasnici iz Grčke, Kine, Indije i Pakistana pregovaraju o prolasku kroz Ormuz sa Revolucionarnom gardom Irana (IRGC).

Plaćanje takse za prolaz, kako se navodi, koji se mora unapred dogovoriti, dostiže i dva miliona dolara za supertankere.

