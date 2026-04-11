Pozdravili su taj potez kao znak "ozbiljnosti" u postizanju dogovora sa Vašingtonom u pregovorima u Islamabadu.

Izvor, koji nije želeo da ostane imenovan zbog osetljivosti pitanja, rekao je Rojtersu da je odmrzavanje imovine "direktno povezano sa obezbeđivanjem bezbednog prolaza kroz Ormuski moreuz", što se očekuje da će biti ključno pitanje u pregovorima, prenosi B92.

Visoki izvor nije naveo vrednost imovine koju je Vašington pristao da odmrzne. Drugi iranski izvor je rekao da su se Sjedinjene Države složile da oslobode 6 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava koje drži Katar.

Nije bilo neposredne izjave Sjedinjenih Država o bilo kakvom odmrzavanju imovine. Ministarstvo spoljnih poslova Katara nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.

Pre osam godina prvobitno zamrznuta sredstva

Šest milijardi dolara, prvobitno zamrznutih 2018. godine, trebalo je da budu pušteni 2023. godine kao deo razmene zatvorenika između SAD i Irana, ali je sredstva ponovo zamrznula administracija predsednika Džoa Bajdena nakon napada iranskog saveznika, palestinske militantne grupe Hamas, na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Američki zvaničnici su tada rekli da Iran neće moći da pristupi novcu u doglednoj budućnosti, naglašavajući da Vašington zadržava pravo da potpuno zamrzne račun, piše Rojters.

Sredstva potiču od prodaje iranske nafte Južnoj Koreji i bila su blokirana u južnokorejskim bankama nakon što je predsednik Donald Tramp ponovo uveo sankcije Iranu 2018. godine - tokom svog prvog mandata u Beloj kući - i poništio sporazum između svetskih sila i Teherana o njegovom nuklearnom programu.

U okviru razmene zatvorenika između SAD i Irana iz septembra 2023. godine, koju je posredovala Doha, novac je prebačen na katarske bankovne račune. Razmena zatvorenika je uključivala oslobađanje pet američkih državljana pritvorenih u Iranu u zamenu za oslobađanje sredstava i oslobađanje pet Iranaca pritvorenih u Sjedinjenim Državama.

Američki zvaničnici su tada rekli da je novac ograničen samo na humanitarnu upotrebu i da će biti isplaćen odobrenim dobavljačima hrane, lekova, medicinske opreme i poljoprivredne robe koja se isporučuje u Iran pod nadzorom Ministarstva finansija SAD.

