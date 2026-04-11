Kineski BYD zvanično je pokrenuo evropsku ofanzivu premijum brenda Denza, koji je svojevremeno nastao kao zajednički projekat BYD-a i Daimlera, vlasnika Mercedes-Benza. Sada se situacija zanimljivo okreće, jer Denza direktno cilja kupce nemačkih premijum marki.

Prva tržišta u zapadnoj Evropi su Nemačka, Francuska, Italija, Španija i Velika Britanija, a plan je da do kraja 2026. Denza bude prisutna u čak 30 evropskih zemalja, piše B92.

Glavne zvezde ponude biće Denza Z9 GT i Denza D9 DM-i.

Posebnu pažnju privlači Z9 GT Shooting Brake, luksuzni porodični model koji u električnoj verziji razvija čak 1.156 KS zahvaljujući svoja tri elektromotora.

Ovaj model do 100 km/h stiže za samo 2,7 sekundi, dok maksimalna brzina iznosi 270 km/h.

Sa baterijom od 122,5 kWh, domet po WLTP standardu iznosi oko 600 kilometara.

Još impresivnije zvuči BYD-ov sistem Flash Charging od 1.500 kW, koji omogućava punjenje od 10 do 70 odsto za samo pet minuta.

U ponudi će biti i plug-in hibridna verzija sa 775 KS, koja kombinuje 2.0 litarski turbo benzinac i tri elektromotora, uz ukupni domet do 805 kilometara.

Drugi model, Denza D9 DM-i, je luksuzni miniven sa plug-in hibridnim pogonom, električnim dometom do 210 km i ukupnim dometom od čak 950 km.

BYD paralelno širi i svoju mrežu ultra-brzih punjača, pa planira da u narednih godinu dana postavi 3.000 stanica širom Evrope, čime Denza dobija ozbiljnu podršku za borbu protiv evropskih premijum rivala.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.