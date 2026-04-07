Kako se navodi, opoziv obuhvata modele "linkoln navigejtor" (Lincoln Navigator) i "ford ekspedišn" (Ford Expedition), kao i pojedine kamionete iz F-serije.

Problem je otkriven u mehanizmu brisača, pošto postoji rizik da se nosači brisača polome, što može da dovede do njihovog potpunog otkazivanja i smanjene vidljivosti tokom vožnje, prenosi Rojters.

Regulator je naveo da će ovlašćeni servisi izvršiti pregled vozila i, ukoliko je potrebno, zameniti neispravne delove bez dodatnih troškova za vlasnike, piše Tanjug.

Ovaj potez deo je standardne procedure bezbednosnih opoziva u automobilskoj industriji, čiji je cilj sprečavanje potencijalnih rizika za vozače i putnike.

