"Predstoji nam veoma teško vreme u Evropi. Najmoćnije sile sa tim imaju problema. Mi se borimo da možemo koji dan duže da izdržimo. To nije pitanje samo nafte, iako će i tu biti velikih problema, evo na primer u jednoj Francuskoj koja ima najmoćnije naftne kompanije i oni sada imaju probleme. Mi se borimo, ali ćemo svakako osetiti krizu", rekao je Vučić.



Kako je naveo, očekuje produžetak krize i ratnog sukoba.



"To će nas dovesti ne samo do nestašice nafte, već imamo nestašicu plastike, do nestašice u strateški važnim industrijama i lancima snabdevanja, od automobilske industrije i do svake druge. Zbog nedostatka đubriva doćiće do drastičnog smanjenja proizvodnje hrane, mi smo po tom pitanju od 2008. godine deo zajedničkog tržišta sa Evropom i nadam se da nećemo biti primorani da obustavimo izvoz naših poljoprivrednih proizvoda. Građani Srbije imaće dovoljno i hleba, i soli, i šećera i ulja i svega drugog neophodnog za život.", objasnio je Vučić, piše B92.



Ovog puta, kako je predsednik rekao, ima informacije i veruje da će posledice biti teške za sve u Evropi i širom sveta.



"Mi ćemo se postarati da te posledice za nijansu budu manje bolne za naše građane", dodao je Vučić.



Vučić je potvrdio da je 2,8 odsto inflacija u Srbiji, što je, kako je naveo, dobra vest.



