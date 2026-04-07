Hilari Makson stiže u Orakl iz francuske firme Šnajder elektrik, gde je bila na istoj poziciji, prenosi Foks biznis.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Orakl otpušta hiljade radnika i sprovodi restrukturalizaciju kako bi omogućio kapitalna ulaganja u iznosu do 50 milijardi dolara u centre podataka i razvoj veštačke inteligencije.

Kompanija se suočava sa dvostrukim pritiskom - s jedne strane, njen osnovni biznis trpi zbog konkurencije generativnih AI modela, dok s druge strane investitori izražavaju zabrinutost zbog rasta duga i smanjenja novčanog toka, prenosi Si-En-Bi-Si (CNBC).

Orakl trenutno zaostaje za najvećim igračima u klaud sektoru, zbog čega agresivno koristi tržište kapitala za finansiranje širenja infrastrukture, piše Tanjug.

Uprkos kratkoročnim izazovima, iz kompanije poručuju da će velika ulaganja u veštačku inteligenciju dugoročno doneti rast i jačanje tržišne pozicije. Orakl je povećao je prognozu svog godišnjeg prihoda u fiskalnoj 2027. godini na 90 milijardi dolara.

