Proizvodnja nafte OPEK-a pala je u martu na najniži nivo od vrhunca pandemije kovida -19 u junu 2020. godine, pokazalo je istraživanje agencije Rojters, jer je američko-izraelski rat protiv Irana zatvorio Ormuski moreuz i primorao na smanjenje izvoza, prenosi Nacionalni energetski komitet Srbije, piše Politika.



Proizvodnja sirove nafte dvanaestočlane Organizacije zemalja izvoznica nafte u martu je pala 7,3 miliona barela dnevno u odnosu na prethodni mesec, na 21,57 miliona barela dnevno, pokazalo je istraživanje.



Proizvodnju su smanjili Kuvajt, Irak, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Članovi OPEK+ su se složili da održe proizvodnju stabilnom u prvom kvartalu 2026. godine i da nastave sa povećanjem zaliha u aprilu. Analitičari kompanije Energy Aspects prognozirali su da će proizvodnja sirove nafte OPEK-a ovog meseca pasti za sedam miliona barela dnevno na 22,2 miliona barela dnevno zbog poremećaja u isporuci.



Irak je doživeo najveći pad proizvodnje u grupi koja je u proseku iznosila 1,6 miliona barela dnevno u martu nakon 4,15 miliona barela dnevno u februaru, pokazalo je istraživanje Rojtersa.



Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati su u nešto boljoj poziciji jer obe imaju izvozne rute koje zaobilaze Ormuski moreuz. Samo dve zemlje OPEK-a - Venecuela i Nigerija - povećale su proizvodnju tokom meseca, pokazalo je istraživanje.



Martovska proizvodnja OPEK-a je najniža za celu grupu od juna 2020. godine, kada je tadašnjih 13 članica proizvodilo 22,62 miliona barela dnevno, prema anketama Rojtersa, i 21,38 miliona barela dnevno kada se ukloni Angola kako bi se poređenje obuhvatilo istih 12 članica kao danas.



