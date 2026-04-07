„Za sve krivim svoju mamu, jer mi je govorila: ‘Ne pričaj s punim ustima’“, rekao je u intervjuu za Volstrit žurnal, prenosi Biznis insajder.

„I mislim da sam u tom slučaju trebalo samo da kažem: ‘Znate šta? Baš me briga, pričaću s punim ustima’“, dodao je. U videu koji je objavio 4. februara, Kempčinski je testirao novi burger Big Arč iz Mekdonaldsa, na razočaranje interneta.

Korisnici društvenih mreža fokusirali su se na njegov robotski govor tela, primetivši koliko je mali zalogaj uzeo, kako je burger više puta nazivao „proizvodom“, kao i da nije delovalo da žvaće niti da uživa u njemu. Objavu je pogledalo više od 16 miliona ljudi.

U intervjuu za Žurnal, Kempčinski je takođe razjasnio glasine da je tajni vegetarijanac. Rekao je da je za negativne reakcije saznao od jednog od svoje dece, koje ga je pozvalo i reklo: „Tata, postao si viralan — i to ne na dobar način.“

Ipak, Kempčinski je kritike prihvatio smireno, ističući da je viralnost videa privukla dodatnu pažnju na Big Arč. Dodao je da u ekonomiji kreatora potrošači sve dinamičnije komuniciraju s brendovima i imaju jednaku ulogu u oblikovanju imidža brenda, zajedno sa samim kompanijama.

„Ta ideja da možete sve da kontrolišete — to više nije svet u kojem živimo“, rekao je.

Kempčinski često objavljuje video-snimke povezane sa Mekdonaldsom. U januaru je objavio snimak o tri glavna prehrambena trenda za koja predviđa da će obeležiti 2026. godinu: vlakna, slatko-ljuti ukusi i zabavni napici.

Akcije Mekdonaldsa porasle su oko 3 odsto u proteklih godinu dana.

