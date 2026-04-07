EUR EUR 117,03 117,38din 117,74
USD USD 101,44 101,75din 102,05
CAD CAD 72,84 73,06din 73,28
AUD AUD 70,06 70,27din 70,48
GBP GBP 134,17 134,57din 134,97
CHF CHF 127,02 127,40din 127,78
Data centar kao 970.000 automobila - razvoj veštačke inteligencije diže zagađenje

Razvoj veštačke inteligencije donosi ogroman tehnološki napredak, ali istovremeno otvara i ozbiljna pitanja u vezi sa potrošnjom energije i emisijama gasova sa efektom staklene bašte.

Autor:  Nina Stojanović
07.04.2026.11:08
Data centar kao 970.000 automobila - razvoj veštačke inteligencije diže zagađenje
 Razbio konkurenciju - proglašen najbolji automobil na svetu za 2026.
 Kvar na brisačima može da ugrozi vožnju - Ford opozvao 422.000 vozila u SAD
Najnoviji primer dolazi iz Teksas, gde Google gradi veliki data centar koji će, pored obnovljivih izvora, koristiti i energiju iz gasnog postrojenja. Takav pristup izaziva zabrinutost jer ukazuje na povratak fosilnim gorivima u trci za razvojem AI tehnologije.

Emisije koje zabrinjavaju

Data centar pod nazivom „Good Night“ oslanjaće se na privatnu gasnu elektranu snage 933 megavata. Procene pokazuju da bi mogao da emituje više od 4,5 miliona tona gasova godišnje – što je ekvivalent emisiji oko 970.000 automobila.

Prema rečima Majkl Tomas, ovakvi projekti jasno pokazuju koliko su fosilna goriva i dalje ključna za energetski zahtevne AI sisteme, piše Kurir

Istovremeno, čekanja za priključenje na elektroenergetsku mrežu i visoki troškovi dodatno podstiču kompanije da razvijaju sopstvene izvore energije, među kojima prirodni gas ima važnu ulogu kao prelazno rešenje.

Kombinacija zelenog i fosilnog

Iako Google planira da koristi i oko 265 megavata energije vetra, kombinacija sa gasom ukazuje na pragmatičan zaokret u strategiji.

Podaci pokazuju da su emisije kompanije porasle za gotovo 50 odsto od 2019. godine, pre svega zbog širenja data centara.

Sličan pristup primenjuju i druge tehnološke kompanije poput Microsoft i Meta, koje kombinuju obnovljive izvore sa fosilnim gorivima kako bi zadovoljile rastuću potražnju za energijom.

Globalni pritisak

Trend nije ograničen samo na Sjedinjene Američke Države. U Ujedinjeno Kraljevstvo i drugim državama energetske mreže teško prate ubrzani rast digitalne infrastrukture.

Procene pokazuju da je u SAD u razvoju gotovo 100 gigavata kapaciteta gasnih elektrana namenjenih data centrima, dok pojedini projekti, poput „Jupiter“ u Novi Meksiko, mogu imati još veći uticaj na emisije.

Političke reakcije

Zbog ovakvih trendova raste i politički pritisak. Trojica američkih senatora – Šeldon Vajt Haus, Kris van Holen i Martin Hajnrih – zatražili su objašnjenje od kompanija poput OpenAI, Meta i xAI zbog sve veće upotrebe fosilnih goriva.

Istovremeno, globalni klimatski ciljevi, poput ograničenja zagrevanja na 1,5 stepeni, zahtevaju smanjenje emisija, što dodatno pojačava pritisak na tehnološki sektor.

Tehnološki paradoks

Dok veštačka inteligencija obećava transformaciju industrije i društva, njen energetski otisak trenutno raste brže nego što obnovljivi izvori mogu da ga prate.

Stručnjaci ističu da će prirodni gas verovatno ostati „most“ dok se ne razviju efikasnija rešenja poput baterija, obnovljivih izvora i modularnih nuklearnih sistema.

Zaključak je jasan – AI ubrzava budućnost, ali trenutno povećava pritisak na energetiku i klimatske ciljeve.

Panika među zaposlenima - ljudi i AI u borbi za ista radna mesta, ko koga obučava ovde

Želite da budete uspešni u eri veštačke inteligencije - pet veština postaje presudne

Bitka za opstanak - kompanije postavile jasne uslove: "Koristi AI ili snosi posledice"

Majkrosoft ulazi na japansko tržište - investira milijarde  

Radikalna ideja u firmi - ukinuti menadžere, svi zaposleni direktno odgovaraju glavnom šefu

Amerikanci sve pesimističniji zbog rasta cena

Pala proizvodnja sirove nafte - najniži nivo u poslednjih sedam godina 

Satnica skoro 50 evra - gde se najviše zarađuje u Evropi

Zarađivaće najmanje 950.000 dolara godišnje - Orakl imenovao novu finansijsku direktorku

"Moja mama je kriva za sve" - konačno se oglasio šef Mekdonalsa povodom katastrofalnog nastupa

Fico diže uzbunu - rat preokreće globalnu ekonomsku sliku

"Reagovati dok još ima prostora" - Evropska unija strahuje od prelivanja energetske krize na privredu

Globalna kriza se širi - MMF upozorava:" Sledi skuplji život, rat i inflacija guraju cene naviše"

Svi prate blokadu Ormuskog moreuza - drugi morski prolaz može da zaustavi celu svetsku ekonomiju

Kvar na brisačima može da ugrozi vožnju - Ford opozvao 422.000 vozila u SAD

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,74
USD USD 101,44 101,75 102,05
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 70,06 70,27 70,48
GBP GBP 134,17 134,57 134,97
CHF CHF 127,02 127,4 127,78

BTC BTC 59.328,00 €
ETH ETH 1.821,20 €
LTC LTC 46,36 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 374,28 €
LINK LINK 7,59 €
BNB BNB 517,95 €
XMR XMR 282,38 €
