Rast inflacije pre svega je posledica snažnog skoka cena energenata, koje su u martu porasle za 4,9 odsto na godišnjem nivou, nakon pada od 3,1 odsto u februaru.



Cene usluga zabeležile su rast od 3,2 odsto međugodišnje, što je blago usporavanje u odnosu na 3,4 odsto iz prethodnog meseca.



Inflacija u kategoriji hrane, alkohola i duvana iznosila je 2,4 odsto, neznatno manje nego u februaru kada je bila 2,5 odsto, piše Blic.



Industrijski proizvodi osim energije beleže najniži rast cena, od svega 0,5 odsto, što je takođe pad u odnosu na 0,7 odsto iz februara.



Ako se osvrnemo na najveće privrede evrozone, zaključujemo da je inflacija merena harmonizovanim indeksom potrošačkih cena (HICP) porasla u Nemačkoj, sa dva odsto na 2,8 odsto, Francuskoj, sa 1,1 odsto na 1,9 odsto, Španiji, sa 2,5 odsto na 3,3 odsto, dok je u Italiji bila stabilna na 1,5 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.